I soliti ignoti, Amadeus dopo l’intervento di un ignoto non si trattiene e dice “Sono stanco di …”, nessuno se lo aspettava e cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

eri, venerdì 19 marzo 2021 Corinne Clery è stata ospite del programma condotto da Amadeus, ovvero I soliti ignoti. Nelle scorse puntate, tanti personaggi del mondo dello spettacolo l’hanno preceduta e così anche Corinne ha partecipato in veste di concorrente. La Clery ha giocato come concorrente, nella speranza di poter donare una consistente somma di denaro all’Ospedale Spallanzani di Roma. Sembra che la nota attrice però, proprio nella prima parte del programma, abbia commesso una gaffe all’interno del programma I soliti ignoti. Ma cosa è accaduto?

Corinne Clery ospite a I soliti ignoti

La nota attrice, nonché ex gieffina, nella puntata di ieri de I soliti ignoti, ha partecipato come concorrente, nella speranza di poter vincere una buona somma di denaro da omaggiare all’Ospedale Spallanzani di Roma. Tuttavia, ad un certo punto della puntata, sembra che l’attrice sia stata protagonista di una gaffe che ha tanto divertito in primis Amadeus e tutti i concorrenti della puntata e poi anche tutti i telespettatori a casa che con grande affetto seguono il programma giorno dopo giorno.

La gaffe dell’attrice nel salotto di Amadeus

L’attrice, pare che avesse dei dubbi su una degli ignoti, così, rivolgendosi al conduttore avrebbe detto di voler conoscere gli indizi. Ad ogni modo, nel fare questa richiesta, al posto di “indizio”, avrebbe detto “indirizzo”. “Chiederei l’indirizzo… cioè, l’indizio volevo dire!”, ha detto l’attrice. Poi con ironia avrebbe aggiunto “Chiederei anche l’indirizzo“. A quel punto, poi, Amadeus, dopo aver ascoltato queste parole, sarebbe scoppiato a ridere.

Il conduttore sbotta “Ci siamo stancati….”

Sempre nel corso della puntata de I soliti ignoti andata in onda ieri, venerdì 19 marzo, il conduttore ha ospitato un giovane tenore. Quest’ultimo, dopo aver mostrato la sua vera identità, si è anche esibito, dimostrando di avere una gran voce, lasciando senza parole tutti, compresa l’attrice Corinne Clery. Il conduttore, così come l’attrice, hanno fatto i loro più sinceri complimenti al cantante, in seguito all’esibizione. Il conduttore, però, si sarebbe lasciato andare ancora ad un altro commento “Peccato per l’assenza del pubblico: se ci fosse stato avresti avuto una standing ovation!”. Poi, subito dopo, il conduttore ha ancora aggiunto “Siamo stanchi di avere gli applausi registrati”. Insomma, al conduttore di casa Rai non va proprio giù il fatto che continui a mancare il pubblico nei programmi e che di conseguenza non ci siano gli applausi veri.