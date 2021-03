I soliti ignoti, Amadeus decide di cambiare e dice “Da stasera…”

0 SHARES Condividi Tweet

I soliti ignoti, sono in arrivo dei cambiamenti all’interno del programma. A fare l’annuncio è stato proprio il conduttore, Amadeus, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sabato 20 marzo 2021. Il programma è tra i più seguiti di sempre e ogni sera tiene incollati davanti allo schermo tantissimi telespettatori. Ma quali cambiamenti sono in arrivo per il noto programma? Scopriamolo insieme.

I soliti ignoti, cambiamenti in arrivo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata de I soliti ignoti andata in onda ieri, sabato 20 marzo 2021, il conduttore ha fatto un annuncio molto importante. Sembra proprio che all’inizio della puntata, il conduttore abbia annunciato che a partire da quel momento, le somme di denaro vinte non andranno più in beneficenza. In realtà, le somme saranno sempre devolute in beneficenza, ma non all’ospedale Spallanzani di Roma, quanto ad una fondazione che pare si occupi di autismo.

Da diversi mesi, ormai, i concorrenti che partecipano al noto programma, sono personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e le cifre da loro vinte, vengono devolute in beneficenza. Fino ad oggi, sono stati devoluti parecchi soldi all’ospedale romano, che da un anno a questa parte è in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Da questo momento, a beneficiare sarà un’associazione che si occupa di autismo.

L’annuncio di Amadeus in puntata

“I nostri concorrenti sperano sempre di vincere somme piccole o grandi da devolvere in beneficenza”. Queste le parole dichiarate da Amadeus all’inizio della puntata de I Soliti ignoti-Il ritorno, andata in onda ieri sera, sabato 20 marzo.” Da questa sera le vincite verranno devolute alla Fondazione Italiana per l’Autismo che ha tra le sue finalità quella di promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica, cura e sostegno delle persone affette da autismo, anche a scuola”. Queste ancora le parole dichiarate dal conduttore, il quale ha anche sottolineato che sono circa 300 mila le persone solo in Italia le persone, che purtroppo soffrono di autismo.

Ospite della puntata di sabato 20 marzo, l’attore Michela La Ginestra

Ospite della puntata di ieri, un noto attore italiano, ovvero Michele La Ginestra. Quest’ultimo è un noto e famoso attore italiano che ha lavorato molto su Canale 5, avendo preso parte ad una fiction di grande successo ovvero i Cesaroni. Ha preso parte anche a tantissimi film e rappresentazioni teatrali. Nella serata di venerdì, 19 marzo, invece, ospite in studio l’attrice Corinne Clery che è stata anche protagonista di una gaffe piuttosto simpatica e divertente.