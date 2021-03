Maurizio Costanzo, Maria De Filippi lancia una bomba: “Credo mi abbia tradito con …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una coppia affiatatissima. E’ evidente che uno tiene moltissimo all’altra e quando parlano del loro matrimonio lo fanno sempre in toni entusiasti. Nonostante lei abbia sempre riconosciuto che fa questo lavoro grazie e lui, lui, dal suo canto, le riconosce l’estrema bravura e professionalità.

La loro unione è nata quando ancora Maurizio Costanzo era sposato con Marta Flavi che, pare, abbia sofferto tantissimo per questa rottura anche perché lo ha scoperto per caso il tradimento, sollevando la cornetta del telefono in casa e sentendo una conversazione tra la De Filippi e il marito. Da lì la fine del matrimonio e il divorzio.

L’incontro tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, che ha 59 anni, ha incontrato Maurizio Costanzo nel 1989 per poi sposarlo nel 1995.

I due, nel 2002 hanno adottato un ragazzo, Gabriele del quale sono orgogliosissimi.

La loro famiglia è molto unita anche con i figli che Maurizio Costanzo ha avuto dal precedente matrimonio.

Maria De Filippi ha sempre detto di essere innamoratissima del marito ma di dormire, comunque, in due stanza separate e di tenere molto all’alimentazione di Costanzo che tende, molto spesso, a sgarrare.

Lei, infatti, ha detto che in casa nasconde i gelati, i dolci in generale e tende a farlo alimentare con cibi sani anche se molto spesso non riesce nel suo intento. Maurizio Costanzo ha detto che vuole morire tenendo la mano alla moglie.

Maria De Filippi dice “Credo mi abbia tradito ma non ha mai voluto indagare”

Maria De Filippi, nonostante il suo matrimonio sia solidissimo, ha la sensazione di essere stata tradita ma dice di non aver mai indagato per non scoprire la verità che l’avrebbe fatta soffrire tantissimo, per questo non ha mai voluto aver la certezza del tradimento e non ha mai cercato prove.

Tempo fa la De Filippi ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha detto a proposito di un eventuale tradimento da parte del marito: “Non ho mai voluto indagare. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito ma è molto probabile che mi abbia tradito”.

Maria De Filippi non ha mai nascosto di essere molto gelosa del marito e, un po’ di tempo fa, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa disse: “Tra lui e Katia Ricciarelli c’è sempre stato feeling. Ho sempre percepito che tra mio marito e la famosa soprano potesse esserci qualcosa”.