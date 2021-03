Detto Fatto, Bianca Guaccero parla di un suo ex e Jonathan le chiede “Lo stesso della D’Urso?”, lei rimane in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice di Detto Fatto è Bianca Guaccero, una tra le più amate di casa Rai. In questi anni, Bianca ha avuto un grandissimo successo e continua ad averlo, grazie al suo splendido lavoro fatto e che continua a fare. Ad ogni modo, nelle scorse puntate Bianca pare che abbia dato un indizio molto importante su un presunto flirt che sembra abbia avuto con un attore famoso. Ma di chi si tratta?

Detto Fatto, la conduttrice Bianca Guaccero fa una confessione shock

È stato proprio nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto che la conduttrice si è lasciata scappare una dichiarazione, riguardante la sua vita privata. Un qualcosa di inedito, del quale pare nessuno ne fosse a conoscenza. La Guaccero davanti al suo stretto collaboratore, Jonathan Kashanian, si sarebbe lasciata scappare una confidenza, un qualcosa che riguarda il suo passato sentimentale. “Vi dico solo che le sue iniziali sono le stesse mie, ma al contrario: B.G.” Queste le parole della conduttrice, rilasciate nel corso della puntata andata in onda lunedì 22 marzo su Rai 2, all’interno della rubrica di Johathan, che vuoi o non vuoi, riesce sempre a regalare ai suoi telespettatori, qualche scoop.

La conduttrice e il flirt con l’attore famoso

Non è di certo la prima volta che la conduttrice si lascia andare a dichiarazioni inedite sul suo passato. Pochi mesi fa, effettivamente, la Guaccero pare abbia confessato di aver avuto una storia con un attore internazionale, che all’epoca però pare non avesse il successo che ha oggi. Questo attore, avrebbe tentato di baciare la conduttrice, che però, nel fare la confessione, non ha rivelato il nome.

Svelate le iniziali dell’uomo misterioso, sarà Gerald Butler?

Questa volta, nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 22 marzo, Bianca ha svelato le iniziali e Jonathan ha iniziato a pronunciare dei nomi, tra i quali Gerald Butler. Quest’ultimo è un famoso attore, divenuto celebre dopo aver recitato in alcuni film di grande fama internazionale come “Attacco al potere” e “Il domani non muore mai“. Poi, Jonathan, si sarebbe lasciato andare ad una battuta che ha tanto divertito il pubblico. “Hai un ex in comune con Barbara D’Urso?”, esclama Jonathan. A questa domanda, ovviamente la conduttrice non ha risposto, anche se era ben visibile il suo imbarazzo. Bianca Guaccero, dopo aver sorriso al suo collaboratore, ha poi mandato la pubblicità, smorzando la tensione.