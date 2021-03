Isola dei famosi, Akash Kumar brutale contro contro Elettra Lamborghini ” volevo dire alla signora Lamborghini che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei protagonisti indiscussi di questa particolare edizione de L’Isola dei famosi è proprio lui Akash Kumar, il bellissimo modello dagli occhi color ghiaccio. Quest’ultimo, è stato eliminato proprio nel corso della terza puntata dell’Isola, andata in onda lunedì 22 marzo 2021. Il modello, eliminato dal televoto, è stato costretto a lasciare il reality, tra le polemiche sorte non soltanto con Ilary Blasi, ma anche con gli opinionisti. Sul web non si fa che parlare di lui, dei suoi occhi, del suo carattere così “esuberante” e per alcuni anche “arrogante”. In queste settimane, su di lui sono piovute parecchie critiche e per questo motivo, una volta eliminato, il modello si è scagliato contro tutti coloro che lo hanno criticato ed insultato. Ma cosa ha dichiarato?

Isola dei famosi, il modello Akash Kumar risponde alle critiche

Il modello bellissimo, di origini indiane, una volta uscito dal reality, non ha perso tempo ed ha risposto alle critiche pervenute sul suo conto, scagliandosi anche contro i due opinionisti dell’Isola, ovvero Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. “Han detto che mi sono rifatto, sembrano usciti da Frankenstein tutti quanti e criticano me, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei, che mondo trash, sono basito. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà“. Queste le parole del modello, pronunciate proprio nella notte successiva alla sua eliminazione dall’isola. Poi, l’attacco al vincitore del Grande Fratello vip 5.

L’attacco a Tommaso Zorzi

Il modello, dopo essere stato eliminato ha voluto rispondere alle critiche e lo ha fatto utilizzando i social. Dapprima avrebbe pubblicato delle Instagram Storie, cancellate subito dopo. Eppure qualcuno è riuscito a leggerle e salvarle. Ecco l’attacco a Zorzi. “Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo dei reality cercano sempre di buttare giù chi ha già una carriera e chi non ha una carriera cercano di fargliela fare, come nel caso di Tommaso Zorzi che due anni fa nessuno sapeva chi fosse. È venuto fuori tramite i social dicendo due m*******e tipo Genitore 1, Genitore 2 e ha fatto boom“. In realtà, sembra poi che Akash abbia fatto intendere di voler chiarire con Tommaso Zorzi. A rivelarlo è stato un utente social, il quale avrebbe scritto che il concorrente più discusso dell’Isola dei famosi, ha dichiarato di volersi chiarire con Tommy. Poi questo utente avrebbe invitato entrambi, a fare una diretta.

La critica a Elettra Lamborghini

Sicuramente l’opinionista non le manderà a dire e non si terrà questa critica senza ribattere a tono, come è solito fare. Poi l’accusa alla ricca ereditiera. “Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini che mi ha detto della sorella soreta… Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare prima di avere tutte le campagne di Vogue che ho fatto io? Ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem! Cinema, non avete vinto, ho vinto io”.