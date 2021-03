Elisa Isoardi decide di uscire allo scoperto e dice in diretta tv “Vorrei chiedere scusa a … “

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi è di certo una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Il suo percorso fino a questo momento è stato molto importante. In queste due settimane di permanenza sull’Isola, la conduttrice ha dimostrato di avere una grande forza di volontà, una grande forza d’animo ed anche un gran cuore.

Elisa Isoardi all’Isola dei famosi per dare una svolta alla sua vita

Sembra che la concorrente avesse confessato di aver accettato di partecipare all’Isola, per poter dare una svolta alla sua vita. In quest’ultimo anno, sembra che sia successo di tutto. La Isoardi, era al timone di una trasmissione molto importante, ovvero La prova del cuoco, avendo preso il posto di Antonella Clerici. Poi, il programma sarebbe stato cancellato dopo tanti anni di messa in onda per lasciare il posto a È sempre mezzogiorno, condotto proprio dalla Clerici. Improvvisamente la Isoardi si sarebbe trovata senza lavoro, anche se subito dopo ha iniziato l’esperienza a Ballando con le stelle e poi subito dopo la proposta dell’Isola. Adesso per lei, questo rappresenta un nuovo inizio.

La confessione in diretta tv

Anche il lockdown aveva avuto degli effetti non proprio positivi sulla sua vita ed anche per questo, una volta arrivata questa proposta di partecipare al reality per lei non c’è stato alcun dubbio. La conduttrice ha deciso di partire per l’Honduras e mettersi alla prova, pronta a vivere un’esperienza diversa. Nonostante sia una persona molto riservata, sembra che in questi giorni abbia iniziato a parlare della sua vita, della sua famiglia e del rapporto che ha con i suoi familiari. Nello specifico, la conduttrice sembra abbia parlato in particolar modo del rapporto con la madre.

La conduttrice chiede scusa alla madre e le fa una promessa

La Isoardi avrebbe confessato alla conduttrice Ilary Blasi si avere avuto dei rapporti piuttosto instabili con la madre, sottolineando di non averla mai considerata per come avrebbe dovuto. Ovviamente, sappiamo bene che in un reality come l’Isola, i concorrenti hanno molto tempo a disposizione per poter riflettere sulla propria vita. Ecco che Elisa ha confessato in diretta tv “Vorrei chiedere scusa perchè abbiamo vissuto un periodo complicato“. Queste le parole della conduttrice la quale aggiunge e ribadisce ancora di voler chiedere scusa alla madre. “Non sono mai riuscita a dirle certe cose, a volte non ci siamo tanto prese”, ha spiegato la naufraga la quale ha anche detto che la prima cosa che vorrà fare quando sarà possibile è trascorrere del tempo con sua mamma e fare un viaggio insieme.