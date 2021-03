Amici, Stefano De Martino flirta e Maria De Filippi gli dice “No, qua hai già dato”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino, il noto ballerino e da un pò di tempo anche conduttore, quest’anno è anche giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent grazie al quale è diventato famoso. Nella serata di ieri, sabato 27 marzo è andata in onda la seconda puntata del talent e pare che sia accaduto un qualcosa che non è passato inosservato. Di cosa si tratta?

Stefano De Martino flirta ad Amici?

Non appena iniziata la nuova puntata di Amici, che è andata in onda proprio nella serata di ieri, sembra che Stefano De Martino abbia messo in atto dei comportamenti considerati insoliti per la stessa Maria De Filippi che lo conosce abbastanza bene. A quanto pare Maria, sembra avesse già intuito qualcosa nella precedente puntata, ma avrebbe aspettato di avere la conferma, prima di intervenire. Ma di cosa si tratta?

La professoressa Celentano manifesta il suo “interesse”

Pare che da quando Stefano, noto ballerino e volto noto della trasmissione, abbia preso il posto di giudice del serale di Amici, una professoressa di ballo da sempre molto rigida e con tanti paletti, abbia un pò allentato i freni. Stiamo parlando di Alessandra Celentano. E’ stata Maria De Filippi a notare qualcosa di insolito ed a renderlo pubblico proprio nel corso della puntata andata in onda ieri sera. La conduttrice avrebbe notato qualcosa di insolito nei comportamenti dei due. Non appena entrati tutti i giudici in studio, Maria si sarebbe rivolta ad Alessandra, chiedendole “Chi ti sta meno simpatico tra i giudici?”. Senza pensarci su un attimo, Alessandra avrebbe risposto “Stefano De Martino“. Poi però avrebbe aggiunto “Mi è simpatico ma anche antipatico…”. Insomma, le parole della Celentano in qualche modo hanno incuriosito Maria ma anche lo stesso Stefano, il quale avrebbe risposto con una risata ed un’aria da play boy. A quel punto Stefano avrebbe spiazzato tutti dicendo “Lo sai che così iniziano le migliori storie d’amore?”.

La reazione di Maria De Filippi che bacchetta il ballerino

Immediato l’intervento non soltanto della conduttrice, ma anche dell’altro giudice Emanuele Filiberto. Mentre quest’ultimo avrebbe detto “Ne hai avute già tante“, la conduttrice avrebbe detto “Stefano, no! Qua abbiamo già dato. Giusto?”. Subito dopo è accaduto un qualcosa di molto curioso. La Celentano pare non si fosse resa conto di avere ancora il microfono acceso. Rivolgendosi al suo collega, Rudy Zerbi gli avrebbe detto “Ma perchè me l’ha chiesto?”. Che Maria abbia notato qualcosa ed al momento opportuno ha voluto dirlo pubblicamente?