Francesco Renga pubblica un video su Instagram e Ambra Angiolini commenta “Per te …”, il web impazzisce

Francesco Renga è uno dei cantanti di grande successo del nostro paese, reduce da un discreto successo ottenuto alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. In quest’ultimo periodo sembra che sia stato particolarmente al centro del gossip per alcuni scambi di battuta con l’ex moglie Ambra Angiolini. In molti sembra abbiano ipotizzato che tra di loro ci fosse un ritorno di fiamma, smentito in primis dall’attrice e poi anche dal cantante.

Francesco Renga e Ambra Angiolini dopo la fine della loro storia

I due hanno vissuto una storia d’amore molto bella e intensa, dalla quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Poi però, tutto si è interrotto ed entrambi hanno preso delle strade diverse. Dopo circa 10 anni di amore, i due hanno deciso di lasciarsi e di questa separazione ne hanno sofferto entrambi. I due hanno cercato però di rimanere in buoni rapporti per amore dei figli. È stato anche lo stesso Francesco Renga a dichiarare ciò nel corso di una sua ospitata a Verissimo, dove nel salotto di Silvia Toffanin aveva parlato dell’ex compagna e della scelta di voler restare amici. Sempre in quell’occasione, pare che il cantante avesse dichiarato di vivere in funzione dei suoi figli.

L’amore finisce ma non l’amicizia

“Io e Ambra andiamo d’accordo, stiamo molto bene. Il volersi bene, l’amore e il rispetto non sono mai stati messi in discussione. Abbiamo sempre messo la famiglia e i nostri figli al centro“. Ambra l’ha supportato durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo e lo ha fatto sui social.

Il video divertente pubblicato dal cantante, il commento simpatico dell’attrice

Proprio nelle scorse ore, il cantante ha pubblicato un video su Instagram e tra i tanti commenti, spicca proprio quello di Ambra. “Mia figlia mi ha obbligato a postare questa cosa dice che faccio sempre le stesse foto, e che voi volete vedermi anche così, vestito da scemo mentre saltello come un p***a uscendo di casa per andare a fare una camminata, con la tuta di Leo… Sarà vero?!? Ditemi voi! Jolanda contenta adesso?!”. Questo quanto scritto dal cantante nel video, dove lo si vede con addosso una tuta, mentre saltella. Ironico e simpatico il commento di Ambra Angiolini, la quale sembra aver scritto “Per te Miss Italia continua”, aggiungendo poi anche una faccina che ride. Insomma, sembra proprio che Ambra e Francesco vadano d’amore e d’accordo e forse è anche per questo motivo che i fan sperano che i due possano tornare insieme.