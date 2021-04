Antonello Venditti nella bufera, Anna Falchi interviene e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni Antonello Venditti è finito al centro di una polemica sorta dopo essersi sottoposto alla vaccinazione anti covid. Il noto cantautore sembra aver comunicato attraverso i social, di essersi vaccinato e di averlo fatto con Astrazeneca. Tuttavia, nel comunicare quanto appena detto, sembra che il cantautore romano abbia utilizzato una vela di ironia che non è piaciuta a molti italiani.

Antonello Venditti al centro della polemica dopo la vaccinazione anti Covid

Inoltre, sembrerebbe che in tanti lo abbiano anche accusato di aver ricevuto una dose del vaccino grazie ad alcune concessioni privilegiate e non perché effettivamente gli toccasse. Molti di questi che hanno avanzato queste accuse, non sembra abbiano nemmeno controllato e verificato quanti anni effettivamente abbia Antonello Venditti. Di questa vicenda se ne sono occupati anche diversi i programmi televisivi tra cui La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Alberto Matano parla della vicenda e interpella Anna Falchi

Sembra che nell’ultima puntata del programma, l’ex volto del Tg1 abbia ritenuto importante parlare di questa vicenda, dando anche la parola ad una nota attrice e showgirl italiana ovvero Anna Falchi. Quest’ultima sembra che fosse presente in studio e abbia colto l’occasione per poter dire la sua al riguardo. “L’unico errore che ha fatto Antonello Venditti è stato quello di definire questo vaccino proletario“. Sono state queste le parole riferite dalla showgirl bacchettando un po’ il cantautore, il quale come abbiamo avuto modo di anticipare, forse ha utilizzato delle parole inappropriate nel comunicare il fatto di essersi vaccinato e di aver usufruito del siero AstraZeneca.

La provocazione di Anna Valle nei riguardi degli odiatori della rete

Poi l’attrice sembra abbia voluto in qualche modo lanciare una provocazione agli haters. “Il presidente del Consiglio Draghi e sua moglie hanno dato l’esempio per primi e si sono fatti l’Astrazeneca, giusto per ricordarlo”. Ad ogni modo, sembra che questa polemica non sia destinata a concludersi qui, ma sicuramente se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni. “Voglio vedere se questi odiatori si scaglierebbero contro il Presidente del Consiglio, la vedo dura”. Queste le parole riferite da Anna a tutti quelli che la stessa definisce “odiatori della rete“. Anna Falchi e Beppe Convertini potrebbe essere confermati per la conduzione di C’è tempo per… , ma intanto lei continua ad essere protagonista di diverse trasmissioni televisive, come in La vita in diretta.