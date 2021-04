Isola dei Famosi, Ilary Blasi nella bufera: “E’ troppo aggressiva …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno L’Isola dei famosi sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico perché piacciono i naufraghi e piace la conduzione di Ilary Blasi che riesce sempre a tenere il polso della situazione e a governare, se pur da lontano tutti i naufraghi, compreso l’inviato Massimiliano Rosolino che quando serve viene bacchettato a dovere dalla padrona di casa. Ma questo atteggiamento di Ilary Blasi molto severo e duro non piace proprio a tutti e qualcuno la ha anche criticato parecchio. Oltre che sui social, a dire la sua non proprio a favore della signora Totti è anche qualcuno che di televisione e di personaggi pubblici ne capisce davvero tanto. Il bravissimo giornalista, direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Vediamo cosa ha detto.

Roberto Alessi critica Ilary Blasi

Il giornalista Roberto Alessi, oltre ad essere direttore di Novella 2000 è anche, molto spesso, opinionista di programmi dove ha dato ampia dimostrazione di conoscere vita morte e miracoli dei vip.

Roberto Alessi, sul modo di condurre di Ilary Blasi e, soprattutto sulle parole che la Blasi ha avuto nei confronti di Akash Kumar quando ha deciso di lasciare l’isola dopo essere stato eliminato e di non accettare una seconda possibilità, gli ha detto con un tono anche molto seccato: “Abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri…Sicuramente meglio di te…”.

Roberto Alessi ha commentato questo atteggiamento della Blasi con queste parole: “Cara Ilary, se i commensali non apprezzano la tua cena, non si sgridano…”

E poi ha che aggiunto: “E’ un po’ aggressiva”.

Ilary Blasi si tiene in forma con una corretta alimentazione e tanto sport

Ilary Blasi non ha mai nascosta di essere fissata per l’alimentazione sana e per lo sport, e, in più di un’occasione ha dichiarato: “Sto attenta a tutto e vado in palestra, altrimenti qua ingrasso e cade il fisico”.

Ilary Blasi ha dichiarato di essere molto attenta a tutto quello che mangia, di consumare pochi carboidrati ma tanto pesce, carne bianca e verdure.

Consuma spesso l’insalata d’astice o una spigola al forno.

E’ stata la stessa la stessa Ilary a dichiarare: “Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”.

Inoltre, Ilary Blasi pratica molto sport, corsa, bicicletta e questo sia lei che il marito Francesco Totti sono stati in grado di insegnarlo anche ai loro figli.