Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi una furia contro i naufraghi “Siete i peggiori di tutte le edizioni …”

Da diverse settimane è ormai iniziato il reality più atteso della stagione di Mediaset, ovvero L’isola dei famosi. Quest’anno c’è stato un cambio di rotta e dopo tante edizioni condotte da Alessia Marcuzzi, quest’ultima ha lasciato la poltrona a Ilary Blasi. Quest’ultima come tutti sappiamo, è stata invece per diversi anni al timone del Grande Fratello vip che due anni fa ha lasciato ad Alfonso Signorini.

Isola dei famosi, Ilary si scaglia contro i naufraghi

Ilary è comunque una delle conduttrici più amate di questi ultimi anni e sono in tanti ad amare la sua ironia, ma soprattutto il fatto di essere così schietta e sincera. Nel corso delle puntate ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di sparare a zero anche contro alcuni naufraghi, quando ce n’è stato bisogno. Questo è un po’ anche quello che è accaduto nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì, nel giorno di Pasquetta. La conduttrice Infatti ad un certo punto sarebbe letteralmente esplosa contro alcuni naufraghi, riservandogli addirittura delle parole piuttosto dure.

Poche dinamiche, i telespettatori a rischio noia

Sembra che la Blasi abbia voluto rimproverare alcuni concorrenti di questa edizione dell’Isola, sottolineando come in queste settimane non abbiano fatto praticamente nulla, parlando in termini di dinamiche. In questo modo, Ilary ha voluto comunque spronarli ad essere più attivi ed a fare più gruppo con gli altri, cosa che in realtà aveva anche fatto nel corso delle altre puntate, non ottenendo però alcun risultato. Di contro c’è anche il fatto che almeno fino ad oggi, sono state davvero poche le dinamiche create dei vari naufraghi e questo lo si è evinto dai vari daytime dell’Isola dei Famosi 2021, andati in onda tutti i giorni dall’inizio del reality. Il rischio è quella di annoiare il pubblico e per questo motivo sia la conduttrice che anche i vari opinionisti tra cui Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini hanno cercato in qualche modo di stuzzicare I naufraghi. Nello specifico, Tommaso Zorzi si sarebbe scagliato contro la conduttrice Elisa Isoardi, dicendole di smetterla con questo suo atteggiamento di finto buonismo. La conduttrice però non si è lasciata accusare ed avrebbe replicando a Queste accuse per lei ingiustificate.

Il rimprovero della conduttrice

Al termine della puntata poi, come già abbiamo avuto modo di anticipare, Ilary ha rimproverato I naufraghi, nella speranza di dargli uno scossone. «Siete il gruppo più pigro e scarso di tutte le edizioni. Vi abbiamo dato tutto, pure la rete che ce giocate a pallavolo? Siete delle pippe al sugo! Datevi da fare. Ecco ve lo voglio dire, vi lascio così».