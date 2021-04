Nel barese, gravissimo incidente, auto si schianta contro una casa, muore sul colpo uomo di 64 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19,30, un uomo di 64 anni è morto in seguito a un brutto incidente.

L’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una cassetta di pietra.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 72 che collega Toritto a Quasano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.