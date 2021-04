Tina Cipollari “Maria De Filippi non sarà la mia testimone di nozze” e poi rivela il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari da diversi anni ormai è la nota opinionista di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la fine del matrimonio con Kikò, il noto hairstyle dal quale ha avuto ben tre figli, Tina ha intrapreso una relazione con un altro uomo di nome Vincenzo Ferrara. I due convoleranno a nozze a breve e proprio in questi giorni, la Cipollari ha rilasciato un’importante intervista, dove ha parlato delle nozze, svelando dei particolari piuttosto inediti. Ma di cosa si tratta?

Tina Cipollari, anticipazioni sulle nozze

Da pochi giorni Tina ha festeggiato i suoi primi 20 anni all’interno della trasmissione Uomini e Donne e lo ha fatto in modo particolare. La “vamp“, ha così rilasciato un’intervista piuttosto interessante, al giornale di Riccardo Signoretti, posando anche con in mano una torta di cioccolato con le candeline. Un traguardo sicuramente molto importante per Tina, che tanti anni fa è approdata nello studio Mediaset quasi per gioco e non pensava che sicuramente sarebbe diventata la sua professione.

Le nozze con Vincenzo Ferrara

Nel corso dell’intervista, Tina ha anche parlato delle sue prossime nozze con il compagno Vincenzo Ferrara. In realtà non sembra esserci ancora una data, almeno questo è ciò che ha fatto capire Tina dall’intervista. Una cosa però la Cipollari l’ha voluta dire, ovvero che quando sarà che sposerà il fidanzato, al suo fianco non ci sarà Maria De Filippi. Se in molti hanno pensato che Maria potesse essere la sua testimone di nozze, si è dunque sbagliato. Nonostante tra di loro ci sia un gran bel rapporto, di amicizia e di stima reciproca che dura da oltre 20 anni, Tina non sembra volerle chiedere una cosa così importante. “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo”, ha dichiarato Tina.

Dalla crisi al matrimonio?

Lo scorso mese di novembre, Tina aveva annunciato la fine della relazione con Vincenzo, nonostante già si parlasse di matrimonio da un pò di tempo. Adesso, sembra che la coppia sia riuscita a superare la crisi ed a ritrovare la serenità e la voglia di andare avanti. A quando, dunque, le nozze? Chi la conosce dice che sicuramente non passerà molto tempo, visto che Tina sembra essere molto innamorata del suo compagno. Una fonte molto vicina alla Vamp sostiene che le nozze sono molto vicine, ma nel corso dell’intervista la Cipollari avrebbe chiarito che non imminenti. Ma come stanno davvero le cose?