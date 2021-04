Avanti un altro, Carmen Di Pietro svela perché Paolo Bonolis l’ha voluta nel programma

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ricominciato il fortunatissimo programma di Canale 5 “Avanti un altro” condotto, anche per questa edizione, da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “Avanti un altro”, è un programma che, nonostante non abbia mai cambiato la sua formula fin dagli esordi, non conosce stanchezza perché diverte e perché Paolo Bonolis , sullo stesso canovaccio, riesce a regalare ogni sera un programma diverso.

Mancava da un po’ il programma e il suo ritorno è stato accolto con un grandissimo entusiasmo.

Qualche tempo fa, nella trasmissione di Rai Tre, Tv Talk condotta dal bravissimo giornalista Massimo Bernardini, era stato detto che Bonolis, a volte, esagera a trattare i suoi ospiti e concorrenti al limite del bullismo. In realtà Paolo Bonolis conosce molto bene le corde dell’animo umano se può permettersi, a differenza di tanti altri, di giocare su difetti e mancanze e non offendere mai i destinatari delle sue dissacranti battute.

Chi va a giocare nei programmi di Paolo Bonolis, infatti, già si aspetta battute anche pesanti perché, ormai il modo di fare del marito di Sonia Bruganelli è famoso, dunque se, nonostante questo, tante sono le persone che si presentano nelle sue trasmissioni, evidentemente, sapendo a cosa vanno incontro, sono disposte a stare al gioco.

C’è anche chi, conoscendo molto bene il genere delle battute di Bonolis, lo provoca anche e lui non si smentisce mai.

La new entry Carmen Di Pietro spiega perché Paolo Bonolis l’ha voluta ad Avanti un altro

Quest’anno fa parte dello storico salottino di Avanti un altro, Carmen Di Pietro che ha il compito di leggere le poesie quando i concorrenti la scelgono.

Carmen Di Pietro ha spiegato perché, secondo lei, Paolo Bonolis l’ha voluta nel suo programma e le ha dato così uno spazio: “Forse Paolo Bonolis è stato colpito dal modo in cui recito le poesie … sono molto eccitata e felice di essere in Tv in questa veste, poiché amo recitare le poesie a modo mio e forse questo ha colpito Paolo Bonolis…”

Carmen Di Pietro rivela cosa pensa di Paolo Bonolis

Carmen Di Pietro ha rilasciato un‘intervista al settimanale Vero in occasione della quale ha rivelato cosa pensa di Paolo Bonolis e ha detto: “Lavorare con lui è gratificante e Luca Laurenti è molto simpatico…E’ un bell’ambiente, dove il tempo vola…”

Poi Carmen Di Pietro ha voluto ricordare Diego Armando Maradona e ha dichiarato: “Era estremamente semplice”.