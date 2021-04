Vita in diretta, Alberto Matano prima di terminare la trasmissione inaspettatamente decide di fare una rivelazione molto personale

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, ieri, venerdì 9 aprile ha condotto un’altra puntata di La vita in diretta, che, come al solito, è stata seguitissima. Alberto Matano, che a fine di questa edizione farà sapere se l’anno prossimo cederà il suo posto o meno a qualche altro conduttore, certamente godrà della pausa estiva che l’anno scorso fu riempita, con grandissimo successo, da Andrea Delogu e Marcello Masi. Il pubblico a casa sta sperando che anche quest’anno torni al timone di Vita in diretta estate la stessa strepitosa coppia che l’estate scorsa ha fatto divertire ed emozionare e che ha tenuto tanta compagnia ad un’Italia che, ferita dal covid stava venendo fuori, piano piano da quell’incubo senza sapere che, in autunno, ci sarebbe ripiombata.

Andrea Delogu e Marcello Masi, oltre che essere dei grandissimi professionisti, hanno dimostrato di essere anche tanto semplici e complici e la loro è stata una conduzione che certamente ha lasciato il segno sopratutto perchè veniva dopo la conduzione in tandem di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che è terminata come tutti ormai ben sappiamo, nel peggiore dei modi.

Alberto Matano prima dei saluti per il weekend fa un annuncio molto personale

Ieri Alberto Matano in chiusura di programma, prima di fare i consueti saluti prima del weekend, ha fatto un inaspettato annuncio personale e ha detto così: “Voglio mandare un grande bacio e fare mille auguri alla mia adorata zia Erminia che oggi compie 90 anni! Ciao zia! Buon compleanno”.

Tutti in telespettatori sono rimasti molto sorpresi perché sanno quanto Alberto Matano sia riservato sulla sua vita privata e l’idea che abbia usato la tv per salutare un parente e mandarle i suoi auguri, è piaciuto tanto perchè ha mostrato, ancora una volta, il lato più tenero di un conduttore che piace tanto.

Alberto Matano ha elogiato il cast di Canzone segreta

Poi Alberto Matano ha passato la linea agli appuntamenti previsti per la serata e ha detto, a proposito di Canzone segreta condotta da Serena Rossi: “Cast incredibile. Ospiti Alessio Boni, Eleonora Daniele, Belen Rodriguez, Orietta Berti, Marco Bocci e Ornella Muti”.

E poi, infine, ha scherzato con i suoi ospiti dicendo: “Luca ha fatto il preside” riferendosi a Luca Bianchini e, a quel punto, Alba Parietti, altra ospite della puntata, ha tenuto il gioco e ha aggiunto: “Ha la sindrome del principe, mi tocca stare un passo indietro rispetto a lui”.