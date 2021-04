Alfonso Signorini, lancia una bomba sulla prossima edizione del Gf Vip e a Tommaso Zorsi dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E’ pur vero che la macchina del reality più famoso di Canale 5, non si ferma mai e appena terminata la quinta edizione si pensa già alla prossima. Molto probabilmente anche per il prossimo anno il Grande Fratello vip ver condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo sarebbe già alla ricerca dei nuovi inquilini della casa ed a lanciare questa indiscrezione sembra sia stato proprio lui.

Grande Fratello Vip, si pensa già alla prossima edizione

Ebbene sì, sembra che il noto direttore di Chi, nonché conduttore del Grande Fratello vip Alfonso Signorini, abbia lanciato alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del reality. Di questo ne ha parlato durante una puntata di Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi ovvero l’ultimo vincitore del reality. Nel corso dell’intervista piuttosto Interessante il conduttore Signorini avrebbe fatto qualche rivelazione riguardo la prossima edizione del GF vip.

Indiscrezioni interessanti sulla sesta edizione del reality

“La macchina del Grande Fratello si è già messa in movimento”, ha dichiarato il conduttore in collegamento video nella puntata di Punto Zeta. Alfonso sarebbe alla ricerca di nuovi inquilini da inserire nel cast della sesta edizione del reality, che dovrebbe partire come sempre il prossimo mese di settembre. Pare che durante la puntata del programma di Tommaso Zorzi, Alfonso sia stato in qualche modo in vena di rivelazioni, facendo anche i nomi di coloro che potrebbero essere i possibili vincitori addirittura dell’Isola dei famosi.

La sorella di Tommaso, Gaia prossima concorrente del GF Vip?

Ad un certo punto quindi, il conduttore avrebbe confessato di voler nel cast della prossima edizione del reality proprio lei, la sorella di Tommaso Gaia Zorzi. A tal riguardo sembra aver chiesto aiuto a Tommaso, per tentare di convincere la sorella a partecipare al reality. Questa notizia sembra essere stata accolta con tanto piacere dai fan del reality, che amano tanto Tommaso ed hanno imparato ad amare anche la sorella Gaia in questi mesi. Poi, nel corso dell’intervista il conduttore sembra aver raccontato un aneddoto molto divertente sul profilo di Zorzi, poco prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. “Quando si è presentato era con i riccioli biondi in stile Paolo Ciavarro ‘Il ritorno’. L’ho spedito dal parrucchiere e gli ho detto di ripresentarsi…per fortuna di tutti”. Questo quanto dichiarato da Alfonso. Non resta che attendere le prossime settimane per avere altre informazioni.