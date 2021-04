La vita in diretta, Alberto Matano duro con l’ospite in studio “Non tornare…”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è uno dei conduttori di casa Rai, tra i più amati di sempre. L’ex giornalista del Tg1 è ormai al comando de La vita in diretta per il secondo anno consecutivo. Nell’edizione passata Matano è stato affiancato da Lorella Cuccarini, mentre quest’anno è arrivato al timone de La vita in diretta da solo, senza nessuna partner. È comunque uno dei personaggi più in vista di questi ultimi anni, ed è molto amato dai telespettatori.

Alberto Matano a La vita in diretta ospita Roberto Poletti

In tutte le puntate del suo programma, Alberto ospita alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ma anche alla politica. Proprio in questi giorni, Alberto ha ospitato nello studio de La vita in diretta l’ex conduttore di Unomattina, ma anche un noto personaggio politico e giornalista. Stiamo parlando di Roberto Poletti, il quale ha sempre dimostrato di non avere alcun timore nel parlare e nell’esprimere i suoi giudizi e pareri. Stavolta però sembra che Poletti si sia spinto ben oltre al limite, e le sue dichiarazioni avrebbe potuto portare a delle conseguenze non proprio desiderate.

Poletti, Matano lo riprende in diretta

Ad esempio, nel corso dell’ultima puntata del programma il padrone di casa ha dovuto riprendere in qualche modo il suo ospite, per evitare che facesse una gaffe. Roberto Poletti parlando e rivolgendosi a Barbara Alberti pare che stesse cadendo in un argomento piuttosto spigoloso. A quel punto, Alberto Matano sarebbe intervenuto dicendo “Tu non tornare nel campo minato, per favore, abbiamo già dato”. Non si sa effettivamente a che cosa Alberto Matano si riferisse, ma una cosa è certa ovvero che ha tenuto a tenere a bada il linguaggio del suo ospite, visto che comunque il programma va in onda in una fascia oraria di grande incidenza mediatica. Non si sa però effettivamente per quale motivo Alberto abbia deciso di intervenire così prontamente.

Matano blocca il suo ospite ed evita lo scivolone

Una cosa è certa ovvero che Alberto, rivolgendosi a Barbara Alberti avesse detto “Non credere che non abbia dei risvolti… Anche altro che serietà, è la più giovane del tavolo“. Pare che il giornalista avesse pronunciato queste parole per rispondere ad una affermazione di Alberto Matano. Ricorderete come nel corso della puntata, andata in onda martedì, Roberto Poletti ospite in studio si fosse espresso in modo piuttosto duro e colorito su Miguel Bosé e sulle sue dichiarazioni. Ad ogni modo, nella giornata di ieri, quindi il giornalista avrebbe in qualche modo corretto il conduttore nel momento in cui Matano parlando di Barbara Alberti avrebbe detto “Barbara Alberti è la più austera tra noi, che sembriamo un pò usciti da LOL”.