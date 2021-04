Achille Lauro una furia contro Antonio Ricci. “Dovrebbe anzitutto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Achille Lauro è stato un grande protagonista della settantunesima edizione del Festival di Sanremo nel corso delle cui serate ha portato in scena diversi ‘Quadri’ che hanno diviso l’opinione pubblica. Se da una parte, infatti, sono stati in tanti ad apprezzarli ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi ha criticato le performance del giovane artista. Tra questi vi troviamo il padre di Striscia la notizia ovvero Antonio Ricci il quale ha espresso il suo parere affermando “Non lo trovo sincero. Penso sia un ottimo prodotto di marketing, un perfetto indossatore per Gucci”. A tali parole Achille Lauro ha recentemente risposto nel corso di un’intervista rilasciata a FqMagazine.

Achille Lauro risponde alle parole di Antonio Ricci

Sanremo si è ormai concluso da diverse settimane ma nonostante ciò se ne continua ancora a parlare. A subire, durante le serate del Festival della Canzone Italiana, diverse accuse è stato proprio il cantante Achille Lauro. Accuse arrivate da parte del noto autore televisivo Antonio Ricci al quale Lauro ha risposto di recente nel corso di una intervista rilasciata a FqMagazine. Il cantante ha infatti replicato affermando che Ricci fa un programma che dovrebbe essere di denuncia sottolineando anche che per poter effettuare una critica occorre prima informarsi.

Le parole di Achille

Achille Lauro ha voluto precisare di non avere nulla né contro le critiche in generale e nemmeno, nello specifico, nulla contro Antonio Ricci ma ha voluto sottolineare “le polemiche che ci sono state contro di me sono state fuorvianti e avrebbero potuto anche distruggere un ragazzo sensibile, perché ci possono essere ragazzi che di fronte a un attacco mediatico fanno gesti incontrollati, io invece me ne fotto”.

Achille Lauro spiega i suoi ‘Quadri’ a Sanremo 2021

Nel corso della lunga intervista rilasciata a FqMagazine il cantautore italiano, all’anagrafe Lauro De Marinis, ha voluto precisare che è stato lui a presentare al direttore creativo della famosa casa di moda Gucci un progetto. E ha quindi voluto sottolineare di non essere stato assolutamente un modello al quale è stato messo addosso un vestito. A proposito dei ‘Quadri’ portati in scena sul palco dell’Ariston il noto cantautore e rapper italiano ha voluto precisare che l’obiettivo era quello di interpretare alcuni personaggi importanti che negli anni hanno rappresentato l’essere liberi e che con i loro gesti sono riusciti ad esprimere il concetto di libertà. Un progetto importante con cui l’artista ha anche corso il rischio di non essere capito ma che Gucci ha invece compreso e aiutato a realizzare.