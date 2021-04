Italia Si, Platinette fa una gaffe incredibile e poi si scusa ma Liorni gli chiede “ma questa è una …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 17 aprile è andata in onda, come ogni sabato, una puntata di Italia si, il programma condotto da Marco Liorni che ha un grande successo di pubblico.

Marcio Liorni piace perché è un conduttore estremamente garbato e mai sopra le righe che ha un gran rispetto sia del pubblico a casa che degli ospiti in studio.

La sua trasmissione è molto seguita e per la gente che lo segue dal salotto di casa è un appuntamento fisso, appunto, quello del sabato pomeriggio.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, fa una gaffe

Ieri, nella puntata del 17 aprile, ospite in studio da Marcio Liorni a Italia si, c’era, come al solito, Platinette il cui vero nome è Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa mentre ospite sul podio la giornalista Paola Tavella.

Paola Tavella ha presentato il suo libro ‘Cuore’ e quando ha smesso il suo intervento, Marco Liorni ha detto “Chi non ha versato qualche lacrima leggendo il libro Cuore?” e Mauro Coruzzi, di rimando, ha commentato: “Col cuore”, la frase che caratterizza Barbara D’Urso che saluta così i suoi telespettatori dopo ogni puntata di Pomeriggio 5.

Mauro Coruzzi, dopo aver pronunciato la frase, si è subito reso conto della gaffe e ha detto: “Chiedo scusa!”

E Marco Liorni gli ha chiesto: “E’ una citazione?!” E lui immediatamente ha risposto, evidentemente imbarazzato: “No no no. Chiedo scusa, non è una citazione!”.

A quel punto Marco Liorni, dopo aver riso insieme a Rita Dalla Chiesa che si è divertita molto ad assistere a quel siparietto, ha mandato la pubblicità e ha passato la linea alla trasmissione che segue la sua e cioè L’eredità presentata da Flavio Insinna.

Carolyn Smith ospite di Marco Liorni a Italia si

Ieri nella puntata del 17 aprile, ospite in collegamento con Marco Liorni, c’era il presidente di giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith che ha commentato il funerale del principe d’Inghilterra.

La mamma di Carolyn Smith ha lavorato come domestica per la famiglia reale e il ricordo della Smith era molto sentito, infatti, ha detto: “Io ho soltanto bei ricordi personali della famiglia e, non lo so, ho difficoltà a parlare in questo momento”.

E poi ha aggiunto: “E’ emozionante, ho tutto qua, nella gola … perché scozzese, ma britannica, diciamo che la famiglia reale è una questione reale per noi”.