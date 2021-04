Belen Rodriguez attaccata sui social “Il lavoro …”, mamma Veronica una furia contro gli haters

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, ovvero la nota showgirl televisiva Argentina è finita ancora una volta nel mirino degli haters che non perdono occasione per poterla attaccare. Spesso la Rodriguez viene attaccata e criticate per le sue scelte, soprattutto legate alla sua vita privata. Ma cosa è accaduto in queste ore?

Belen Rodriguez finisce al centro delle critiche sul web

Nei giorni scorsi, Belen è volata alle Maldive insieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese e sembra che questa partenza non sia affatto andata giù a molti utenti del web. La showgirl è diventata così un bersaglio per diversi utenti che hanno commentato il fatto che la showgirl fosse andata in vacanza in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo tutti, dettato dalla pandemia da coronavirus. La showgirl sembrerebbe aver dichiarato di essere partita per le Maldive insieme al fidanzato, ma per motivi di lavoro ovvero per posare per un servizio fotografico. Nel contempo ovviamente mi sarebbe goduta qualche giorno di sole e di mare, pubblicando sul suo profilo Instagram tanti messaggi e tanti Post.

Le critiche sotto ai post pubblicati dalla Rodriguez

Ad ogni modo, sotto ogni foto di Belen, pubblicate dalla stessa su Instagram, sono arrivati tanti messaggi e soprattutto tante critiche nei suoi confronti. In sua difesa sembra essere scesa la madre Veronica Cozzani. “Giustamente il lavoro ti ha stancata e ti riposi”, è questo uno dei commenti arrivati sotto ad una foto pubblicata da Belen, insieme al fidanzato. A risponderle è stata un’altra follower che ha preso le difese di Belen. “Le rosicone non avranno molto successo nella vita perché invece di concentrarsi sulla propria vita, preferiscono giudicare quella altrui, tu ne sei la prova”. Questo ancora quanto scritto da una signora, alla quale sembra che abbia voluto rispondere la madre di Belen.

La signora Veronica scende in difesa della figlia e risponde ad un haters

“L’invidia è una cosa molto brutta! E se non impari, rimarrai sempre a questo livello!”. Queste le parole della signora Veronica. Belen, intanto, si sta godendo ancora qualche ora di relax, di sole e di mare, visto che il suo rientro in Italia è previsto a breve. Tra le ultime foto pubblicate da Belen c’è proprio quella in cui appare la valigia. La showgirl ed il compagno Antonino Spinalbese, hanno trascorso il loro soggiorno in un resort da sogno alle Maldive. I due stanno per diventare genitori della piccola Luna Maria.