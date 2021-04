Annalisa Minetti, finalmente torna a vedere “Una speciale tecnologia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una bellissima notizia per Annalisa Minetti, la cantante che purtroppo è cieca. La donna non si è mai arresa, nonostante la disabilità, ed ha dimostrato una grande forza d’animo, forza fisica e tanto coraggio. Ha condotto la sua vita nel migliore dei modi, dedicandosi alla musica, una delle sue più grandi passioni. E’ diventata una cantante di grande successo, ha partecipato al Festival di Sanremo e lo ha anche vinto. Si è innamorata, si è sposata ed è anche diventata mamma. Adesso per lei sembra essere arrivata una bellissima novità, un qualcosa che inevitabilmente cambierà la sua vita. Ma di cosa si tratta?

Annalisa Minetti, per la cantante una bellissima novità

Ebbene sì sembrerebbe che a breve Annalisa Minetti possa tornare a vedere dopo circa 27 anni di buio. Si tratta di una notizia che ha riempito di gioia il cuore di tutti i fan della nota cantante e attrice, che finalmente potrà guardare e ammirare tutto ciò che la circonda, ma soprattutto il volto dei suoi cari. Questo grazie ad una tecnologia di ultima generazione che sicuramente le cambierà la vita.

La Minetti tornerà a vedere grazie ad una speciale tecnologia

“Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine, grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale. In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare”. Questo quanto dichiarato dalla Minetti nei giorni scorsi, nel corso di una intervista.

Ma in cosa consiste questa tecnologia?

Pare che questa nuova tecnologia darà la possibilità alla Minetti di poter individuare un qualcosa e capirne la natura. Ad esempio, se la Minetti si trova al Supermercato davanti ad uno scaffale di detersivi, potrà individuare e capire se uno è uno sgrassatore piuttosto che un detersivo per i piatti, il tutto in pochissimi minuti. “In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: “Elena si sta avvicinando”. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!”. Questo ancora quanto dichiarato dalla cantante 44enne. La stessa ha fatto sapere che prima però di poter iniziare ad utilizzare questa tecnologia, dovrà fare un corso specifico per imparare a utilizzare questi occhialini speciali che hanno al loro interno delle telecamere con dei pulsanti e dei comandi che non sono gestibili facilmente. Si tratterebbe per il momento di una tecnologia momentanea, ma ovviamente la speranza per la Minetti è di poter tornare a vedere ben presto con i suoi occhi, grazie alle cellule staminali della figlia Elena, che ha fatto congelare nel momento in cui è nata.