Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli senza mezzi termini su Barbara D’Urso: “Posso avere …”

Paolo Bonolis è uno dei conduttori di maggiore successo di sempre e nello specifico di Canale 5. Da diversi anni ormai è legato a Sonia Bruganelli, una donna che spesso è al centro delle critiche e delle polemiche soprattutto sui social network. Ad ogni modo, nel corso dell’ultima puntata del programma di Tommaso Zorzi ovvero Il punto Z, il conduttore romano è stato protagonista, pur non essendo in studio, visto che in realtà l’intervista è stata effettuata dalla moglie Sonia Bruganelli.

Il punto Z, l’intervista a Sonia Bruganelli

Il conduttore ovvero il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, sembra che ad un certo punto abbia fatto una domanda piuttosto provocatrice alla Bruganelli mettendola un po’ in difficoltà. “Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d’Urso?”. Sarebbe stata questa la domanda di Tommaso Zorzi alla quale Sonia sembra abbia avuto delle difficoltà nel rispondere.

La domanda scomoda di Tommaso Zorzi sugli ascolti di Avanti un altro

Non tutti forse sanno che è da due settimane il programma di Barbara D’Urso che andava in onda la domenica sera ovvero Live non è la d’Urso è stato sostituito da Avanti un Altro, il quiz show condotto da Paolo Bonolis. Sembrerebbe che la decisione di Mediaset di sostituire i programmi, sia stata data dal fatto che Live non è la d’Urso in questi ultimi mesi non ha ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Effettivamente il pubblico di Canale 5 sembra aver tanto apprezzato il ritorno di Paolo Bonolis, che da circa un anno era in vacanza per via della pandemia. Ad ogni modo, Sonia pare che abbia cercato di non rispondere a questa domanda scomoda del conduttore.

La risposta diplomatica di Sonia

“E la seconda domanda?… A parte gli scherzi, siamo contenti degli ascolti così alti della domenica che non andava bene da così tanto tempo. Non è una guerra personale, è il piacere di far bene”. Questa è stata la risposta piuttosto diplomatica di Sonia Bruganelli, la quale al termine poi dell’intervista sembra abbia voluto ricordare a tutti i telespettatori che proprio il conduttore Tommaso Zorzi nella prossima puntata di Avanti un altro sarà ospite in studio. Già nel corso delle altre puntate, altri concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, hanno preso parte al quiz di Paolo Bonolis tra questi Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Francesco Oppini, Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando.