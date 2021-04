Oggi è un altro giorno, Carlo Conti mai visto così: “Sei andata …” Serena Bortone resta di ghiaccio, momenti di grandissimo imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone è amatissima sin da quando conduceva Agorà e, ora che è al timone di Oggi è un altro giorno è apprezzatissima e seguitissima. L’appuntamento quotidiano con la sua trasmissione, per il suo pubblico, è imperdibile e gli ospiti che vanno da lei si sentono sempre a proprio agio e si raccontano regalando ai telespettatori, che seguono dal divano di casa, aneddoti e particolari della propria vita intima e familiare. Solo con Vittoria Schisano, Serena Bortone ha avuto momenti di difficoltà perchè la Schisano, quando andò ospite da lei non apprezzò che si mandasse in onda una clip di un suo film quando lei era ancora Giuseppe. Le due donne litigarono e ci furono momenti di grande tensione ma poi tutto si risolse anche se, sui social e a distanza hanno continuato ad accusarsi reciprocamente.

Carlo Conti ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Carlo Conti ieri è andato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per parlare della sua trasmissione, lo show Top 10.

Questo programma ha iniziato ad andare in onda l’anno scorso durante la pandemia ed era molto apprezzato tanto da arrivare al 20% di share.

La Rai, per questo, ha deciso di mandarlo in onda per una seconda stagione e così il programma inizierà venerdì prossimo.

La battuta piccante di Carlo Conti

Carlo Conti, ospite da Serena Bortone si è raccontato amabilmente e ha parlato della sua infanzia, di essere rimasto senza padre a 18 mesi e della sua splendida mamma che lo ha cresciuto da sola.

Poi Serena Bortone ha mandato in onda alcune foto di quando Carlo Conti era bambino e, quando sul video è apparsa una foto che lo ritraeva in mutande, Conti ha detto: “c’è questa parte che ho con me dalla nascita…” riferendosi a quanto quelle mutandine bianche coprissero poco.

A quella battuta Serena Bortone ha sorriso senza dire nulla mentre Jessica Morlacchi, che è ospite fissa della trasmissione, ha riso parecchio.

Carlo Conti stando al gioco ha chiesto alla Morlacchi perché ridesse così tanto e poi le ha detto: “Sei andata a guardare proprio lì?” Serena Bortone era in evidente imbarazzo ma poi ha riportato la trasmissione nelle righe giuste ed è continuata l’intervista a Carlo Conti che ha molto divertito anche il pubblico a casa.