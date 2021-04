Oggi è un altro giorno, Orietta Berti parla di Luca Argentero e lui le risponde sui social, il web si infiamma

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero è un attore molto apprezzato che, dopo aver recitato in Doc nelle tue mani ha visto aumentare la sua popolarità a dismisura. L’attore torinese sta vivendo un momento d’oro sia lavorativamente, infatti già si sta pensando ad una nuova edizione di Doc e da indiscrezioni pare che nelle corsie dell’ospedale si parlerà molto di covid sia nella sua vita familiare perchè dalla sua compagna Cristina Marino ha avuto una bambina, Nina della quale è innamoratissimo.

Orietta Berti, una cantante e una donna amatissima

Orietta Berti è una cantante amatissima non solo per le sue doti canore che sono pazzesche ma anche per la sua estrema simpatia e cordialità.

La amano persone di tutte le generazioni e risulta così simpatica che le viene perdonata ogni gaffe che, peraltro, fa spesso.

E’ naturalmente simpatica e per questo viene invitata in tantissime trasmissioni televisive oltre ad andare da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, come ospite fissa.

Da Fabio Fazio accade spesso che Nino Frassica la prenda in giro e lei sta simpaticamente al gioco, non è per nulla permalosa anzi è la prima a ridere di se stessa. Tantissimi sono i giovani cantanti che vorrebbero duettare con lei e i suoi progetti artistici sono numerosi nonostante lei non sia più giovanissima.

Orietta Berti parla di Luca Argentero e lui le risponde sui social

Ieri a Oggi è un altro giorno è andata ospite Orietta Berti che si è fatta intervistare, come al solito, svelando particolari della sua vita che la fanno amare sempre di più dal suo pubblico che è immenso.

Oltre a parlare della sua vita personale ha chiaramente parlato anche della sua vita professionale e ha confermato di fare spesso gaffe sui cognomi, infatti ha ricordato che, durante il Festival di Sanremo, ha chiamato i Maneskin Naziskin e, da Fabio Fazio a Che tempo che fa , Luca Argentero lo ha chiamato ‘Formentero’ .

A quel punto Luca Argentero ha subito risposto sui social così: “Se Orietta dice che mi chiamo Formentero, io muto e mi chiamo Formentero”.

Questa battuta così simpatica ha raccolto tantissimi like anche quello di Valeria Graci, l’attrice comica ed imitatrice che a Striscia la notizia imita tantissimi personaggi politici.

Poi, a commento di ciò che ha detto Argentero è intervenuto anche un altro attore, Pierpaolo Spollon che ha scritto così: “Per lei ho cambiato in Opierpaolo … ha detto che vuole solo uomini con la O.”