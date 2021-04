Detto Fatto, Jonathan lancia una bomba: “Giovanna Civitillo è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto sta proseguendo e, nonostante Bianca Guaccero sia ancora positiva, la trasmissione sta andando avanti. In studio oltre Jonathan c’è anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo per i suoi tutorial.

Jonathan lancia uno scoop “Giovanna Civitillo, ma sei incinta?”

Ieri, durante la trasmissione pomeridiana Detto fatto il modello Jonathan ha notato qualcosa che lo ha insospettito.

In studio con lui c’erano due amiche che dovevano scambiarsi gli outfit sotto lo sguardo vigile di Giovanna Civitillo.

Ma ad un certo punto Jonathan ha guardato come si stava comportando la Civitillo e si è insospettito perché, innanzitutto era molto felice e poi perché si sistemava continuamente il vestito sulla pancia.

A quel punto Jonathan le ha chiesto: “Non è che sei in attesa di un piccolo Amedeusino?”

La Civitillo ha negato categoricamente e ha spiegato che se si toccava il vestito sulla pancia è perchè si rendeva conto che faceva sempre molto pieghe.

Bianca Guaccero è positiva al Covid

Bianca Guaccero è risultata positiva al covid e a dirlo è stata lei stessa che sui social ha scritto: “Sono debolmente positiva”.

Per questo ha dovuto lasciare il programma momentaneamente e affidarlo a Jonathan e a Carla Gozzi.

Nel frattempo, Dagospia ha fatto sapere che, con tutta probabilità, il programma continuerà anche per la prossima stagione anche se gli ascolti non sono eccezionali.

Bianca Guaccero aveva detto della sua positività anche in diretta e lo aveva annunciato con queste parole: «Purtroppo anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ho un po’ di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere. Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare. C’è una grande percentuale di possibilità che mi dica che l’ho beccato anche io. Nonostante io sia una persona che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”.»

Qualche puntata fa, Bianca Guaccero da casa aveva intervistato Ornella Muti che aveva chiesto a Jonathan: “Ma non c’è Bianca? Dov’è? Voglio parlare con Bianca”. E la Guaccero da casa aveva chiesto alla Muti: “Partiamo dall’inizio della tua carriera prima però ti chiedo: come vuoi essere chiamata?”. E Ornella Muti: “Generalmente io preferisco essere chiamata Francesca perché questo è il mio nome. Il cambio di nome e di vita per me è stato faticoso”.