Alfonso Signorini senza mezzi termini su Barbara D’Urso “Non so se …”

Alfonso Signorini è il noto conduttore del Grande Fratello vip ma non solo, visto che è anche il direttore del magazine Chi. Sembra che in questi ultimi giorni Alfonso Signorini abbia in qualche modo parlato di Barbara D’Urso, facendole anche dei complimenti. Come tutti sappiamo il noto conduttore televisivo non ha peli sulla sulla lingua e di conseguenza sappiamo anche che ai complimenti spesso mischia qualche critica. È proprio questo quello che ha fatto anche con Barbara d’Urso, la nota conduttrice televisiva che spesso finisce al centro delle polemiche. A quanto pare il noto conduttore sembra che non si sia risparmiato più di tanto nel dire cosa ha detto a Barbara D’Urso in privato. L’oggetto del discorso sarebbe stato proprio il loro lavoro.

Alfonso Signorini, complimenti e critiche a Barbara D’Urso

Ad ogni modo Alfonso Signorini sembra abbia voluto parlare di Barbara D’Urso e del suo modo di condurre i programmi televisivi, definendolo Lontano dal suo. Non è voluto scendere nei dettagli ma ha voluto sottolineare come il suo modo di condurre sia diverso da quello di Barbara D’Urso, nonostante comunque anche lui spesso si occupa degli stessi argomenti. “Non so se esagera. Però in pubblico e in privato le ho detto: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La d’Urso ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una vera professionista che ha del carattere. Quel modo di fare tv però è molto lontano da me”. Sono state queste le parole riferite da Alfonso Signorini.

Vecchi dissapori tra i due e poi la pace

Ricordiamo come però in passato i rapporti tra i due conduttori non siano stati poi così tanto tranquilli, anzi sono stati piuttosto tesi. Poi però sembrerebbe che i due abbiano in qualche modo chiarito tanto che in quest’ultimo periodo, la presentatrice ha espresso delle belle parole nei suoi confronti ed è stata anche invitata da lui al Grande Fratello vip per fare uno scherzo a Patrizia De blanck.

Alfonso Signorini, programma domenicale per lui?

Come tutti sappiamo in queste ultime settimane, uno dei programmi di Barbara D’Urso, live non è la d’urso in onda la domenica sera, è stato chiuso anticipatamente, ma non in modo definitivo. La scelta di Mediaset pare sia stata fatta sulla base dei dati e degli ascolti che non sembrano essere stati soddisfacenti. Si è anche parlato di un possibile cambio di rotta di Canale 5 e di un possibile nuovo programma domenicale condotto proprio da Alfonso Signorini. Tuttavia quest’ultimo ha tenuto a smentire categoricamente questa notizia. “No, questo lo smentisco davvero. Chi mi conosce sa benissimo che non potrei mai condurre un programma la domenica pomeriggio. Come mai? Perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici e va bene così sono a posto”.