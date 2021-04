Belen Rodriguez nella bufera per l’ospitata in Rai, un giornalista rivela che …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, ovvero la showgirl Argentina vuoi o non vuoi è sempre al centro del gossip e spesso anche al centro delle polemiche. Soltanto qualche giorno fa, la nota showgirl è finita al centro di una polemica dopo essere una partita insieme al fidanzato Antonino Spinalbese per un soggiorno alle Maldive. Ma cosa è accaduto?

Belen Rodriguez finisce al centro delle polemiche dopo il viaggio alle Maldive

Sembra che in molti si siano scagliati contro la showgirl Argentina per aver deciso di partire in un momento così tanto particolare come quello che stiamo vivendo tutti per via della pandemia da coronavirus. Ad ogni modo, sembra che in qualche modo Belen abbia voluto specificare di essere partita per motivi comunque di lavoro. Ricordiamo che la Rodriguez è attualmente incinta di una bambina che verrà al mondo tra pochi mesi e si chiamerà Luna. Quest’ultima è il frutto dell’amore sbocciato tra Belen e Antonino Spinalbese, il suo ultimo amore ovvero l’uomo che le ha conquistato il cuore. Ma torniamo alla polemica, che sarebbe sorta proprio in queste ultime ore e che non riguarderebbe la vita privata della showgirl quanto i suoi guadagni o meglio incassi.

Cachet da capogiro dopo l’ospitata a Canzone segreta

Il settimanale oggi avrebbe lanciato una indiscrezione firmata da Alberto Dandolo secondo cui Belen Rodriguez, al momento starebbe vivendo un periodo piuttosto fortunato non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato. Chi segue il mondo della televisione sa bene che qualche giorno fa la showgirl Argentina è stata ospite a Canzone segreta ovvero il programma fortunato di Rai 1 condotto da Serena Rossi. Sembra che a finire nella polemica sia stato proprio il cachet ricevuto da Belen Rodriguez, per aver preso parte al programma. Secondo questa iscrizione si tratterebbe di una cifra davvero fuori mercato e da record. Non è stata resa nota la cifra esatta, ma secondo l’indiscrezione lanciata da Oggi si tratterebbe di un importo davvero da capogiri e il tutto, soltanto per una sola ospitata.

L’indiscrezione su Adelaide De Martino

Ma non finisce qui visto che in questi ultimi giorni sarebbe stata anche lanciata una indiscrezione sempre dal settimanale Oggi, che riguarderebbe però L’ex cognata ovvero Adelaide De Martino la sorella di Stefano. Si dice che la giovane abbia avviato una relazione con l’attore napoletano Emanuele Vicorito che è uno dei protagonisti di Gomorra la serie. Si tratta di vero amore ?