Amici, Raffaele Renda eliminato, botta e risposta sui social con Rudy Zerbi

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, quest’anno sta entusiasmando davvero tutti. Il seguito che sta avendo è strepitoso e Maria De Filippi, al comando della trasmissione, non sbaglia mai.

I ragazzi, ormai rimasti in pochi, si stanno giocando il tutto per tutto con, alle loro spalle, gli insegnanti che non solo fanno il tifo per loro preparandoli al meglio ma litigano tra colleghi e se ne dicono davvero di tutti i colori.

Sabato, 24 aprile è stato eliminato Raffaele e poi sui social c’è stato un botta e risposta con Rudy Zerbi

Sabato, 24aprile, durante il serale di Amici è stato eliminato Raffale, il ragazzo che è sempre stato bersagliato e attaccato da Rudy Zerbi ma che non ha mai perso il sorriso.

Rudy Zerbi con Raffaele, che era l’allievo di Arisa è sempre stato molto duro e anche ora che il ragazzo, bravissimo cantante, è fuori dal talent, Rudy non molla la presa e continua a tormentarlo.

Vediamo cosa è accaduto.

Sulla pagina Instagram di Raffaele Renda, che è sempre in contatto con i suoi follower, è apparsa una domanda senza che si leggesse da chi provenisse. Raffaele, che era in viaggio, ha chiesto ai suoi follower di fargli compagnia e ad un certo punto si è letto così: “Ti manco?”. Nonostante non ci fosse il nome del mittente, la risposta di Raffaele ha fatto immediatamente capire chi ci fosse dietro quella domanda perché la rispsosta è stata: “Veramente tanto! Ora per chi farai il promoter? Hai perso la tua guest star del Perla Blu”. E poi, di seguito, la faccina che ride. Poi Raffaele ha taggato sia Rudy che Arisa.

Quindi, nonostante non ci fosse il nome di chi aveva posto la domanda, è stato semplice risalire al mittente.

A Raffaele lo accusano di essere troppo perfetto e lui risponde

La critica che veniva mossa sempre a Raffele era quella di essere troppo perfetto e lui sui social ha risposto così: “Di tutto questo ne faccio assolutamente un punto di forza”.

Dopo l’eliminazione di Raffaele, anche Martina gli ha scritto dicendogli: “Sei stato bravo, love, sei uscito a testa alta”.

Tra Martina e Raffaele non c’è mai stato del tenero ma solo una bella amicizia e i due ragazzi avevano legato davvero tanto.

Martina ospite a Verissimo da Silvia Toffanin aveva raccontato: “Le critiche mi hanno fatto tanto male ma mi hanno aiutato in ogni caso. Nel programma ho trovato degli amici. Io di fuori non ho nessuna amica solo la mia madrina. Ad oggi posso dire di avere instaurato dei legami veri di amicizia dentro la casetta, lì ho i miei amici”.

Invece, a proposito di Aka7even, Martina ha detto: “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”.