Stefano Bettarini al veleno contro Zorsi: “Il suo successo? Io so chi c’è dietro di lui e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano Bettarini, dopo l’ultima partecipazione, abbastanza fulmine nella Casa del grande fratello vip, ha fatto una lunga chiacchierata su Instagram con il giornalista Maurizio Sorge. I due hanno parlato de L’Isola dei famosi e Bettarini, schietto e diretto come al solito, non ha risparmiato davvero nessuno. Ha avuto da ridire sui concorrenti, sull’inviato Massimiliano Rosolino e sugli opinionisti e, fra tutti, su Tommaso Zorsi. Vediamo cosa ha detto.

Stefano Bettarini parole di fuoco contro Tommaso Zorsi

Stefano Bettarini non è uno che le manda a dire e di questo ha dato ampia dimostrazione anche quando, espulso dalla Casa della grande fratello vip, per avere detto una bestemmia, si è scagliato contro il conduttore Alfonso Signorini e tutta la produzione perchè riteneva ingiusta tale espulsione, perché a suo dire, non aveva detto alcuna bestemmia ma ciò che aveva pronunciato era solo un intercalare tipico toscano. Da quel momento ha dichiarato guerra aperta a Signorini e a tutta la produzione de il Grande fratello vip.

Bettarini ha fatto una chiacchierata con Maurizio Sorge su L’isola dei famosi e, a proposito di Zorsi ha detto: “Dietro a Zorzi c’è gente che lo vuole spremere, si sparisce in fretta”.

Ma poi ha anche parlato dell’inviato Massimiliano Rosolino e ha detto: “Mi fa tenerezza. Lui poi è un bravissimo ragazzo ma un po’ spaesato e fuori luogo lì”.

A proposito degli opinionisti ha detto: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale”.

E poi si è concentrato su Tommaso Zorsi e ha detto: “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco” ma, a quel punto Sorge ha detto “non è tutta farina del suo sacco e tu sai chi c’è dietro di lui”.

E Bettarini: “A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto”. E, ancora: “Ne ho visti tanti passare dai. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano”.

Bettarini ha poi parlato della nuova trasmissione di Tommaso Zorsi “Il Punto Z”

Bettarini, a proposito della trasmissione condotta da Zorsi, ha detto: “Il Punto Z”? Un altro avrebbe già chiuso, glielo avrebbero tolto” e poi: “Zorzi è un parac..lo, molto sveglio per l’età che ha. Credo che abbia sfruttato tutta la cornicina che Signorini gli ha costruito al GF Vip”. Amen!

Invece, su Moser, naufrago all’Isola, ha detto: “Mi ha scritto un messaggio e mi ha chiesto dei consigli per il programma. Ha cercato di prendere alcuni segreti che gli ho detto e spero gli serviranno”.