Caterina Balivo lascia tutti a bocca aperta, posta una foto con zigomi gonfi e labbra a canotto e dice: “Sono …”

Caterina Balivo piace tanto e il suo pubblico, nonostante da un po’ non conduca un programma tutto suo, la ama tanto. L’ultima partecipazione è stata quella a Il cantante mascherato, programma andato in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci dove era in giuria insieme a Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Costantino della Gherardesca. Caterina Balivo, conduttrice napoletana, anche nelle vesti di giurata è piaciuta tantissimo e ha fatto molto divertire per il battibecco con Patty Pravo quando sembrava che quest’ultima non si ricordasse il suo nome e l’ha chiamata “Amica”.

Prima che iniziasse Il cantante mascherato si era detto che al suo posto ci sarebbe dovuta essere Elisa Isoardi, fresca di Ballando con le stelle, l’altro programma condotto, sempre da Milly Carlucci ma poi la Carlucci ha spiegato che aveva pensato, fin dall’inizio, a Caterina Balivo. Tutti pensavano che tra la Isoardi e la Balivo ci fosse un po’ di tensione ma poi le due hanno smentito pubblicando sui social una foto che le ritraeva a pranzo insieme.

Caterina Balivo posta una foto con zigomi gondi e labbra a canotto

Caterina Balivo è sempre piaciuta per la sua estrema semplicità e ieri ha postato una foto sui social con gli zigomi gonfi e le labbra a canotto e ha scritto a corredo la seguente didascalia: “Mi vedo mostruosa”.

E poi ha spiegato di aver usato un filtro e ha aggiunto: “Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo mostruosa”.

E poi, ancora: “Niente, meglio le mie labbra sottili ed un po’ storte che queste … Alcune volte quando vedo delle donne che sono rifatte così penso ma non lo vedono che son dei mostri? A quanto pare no, oppure forse si, ma non sanno come tornare indietro”.

Il post ambiguo e poco chiaro scritto da Caterina Balivo

Caterina Balivo, recentemente, ha spiegato di aver lasciato il suo programma “Vieni di me” che conduceva ogni giorno sulla Rai per dedicarsi ai figli e per permettere a suo marito di continuare a lavorare in serenità durante la pandemia.

Qualche ora fa la Balivo ha, però, scritto il seguente post che ha lasciato tutti con il dubbio: “Domani si parte per lavoro. Per chi si stesse preoccupando, torno presto”.

La Balivo non ha specificato nulla di più e tutti si sono chiesti a quel lavoro si riferisse.