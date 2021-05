Akash Kumar, il paparazzo Fiumara decide di parlare di lui e dice “Non è … “

0 SHARES Condividi Tweet

Akash Kumar, come tutti sappiamo è il noto modello dagli occhi di ghiaccio del quale si è tanto parlato in queste ultime settimane. È stato uno dei protagonisti di questa edizione 2021 dell’Isola dei Famosi e pare che la sua partecipazione al reality abbia scatenato una serie di polemiche.

Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio al centro delle polemiche

Il modello è stato infatti piuttosto attaccato e criticato in questi mesi per diversi aspetti legati alla sua vita privata, al suo aspetto fisico e anche alla sua carriera. Si è tanto parlato del fatto che in questi anni abbia utilizzato dei nomi differenti a seconda dei programmi, ed è stato anche accusato di aver cambiato nel corso del tempo il colore dei suoi occhi. In questi ultimi giorni è stato accusato di essere una persona cattiva. Lui ha cercato sempre di difendersi e lo ha fatto attraverso i social network, pubblicando ogni tanto intanto dei post molto significativi.

Domenica Live, il giornalista Fiumara difende il modello

Nella giornata di ieri domenica 2 maggio 2021, è stato protagonista della puntata di Domenica Live il paparazzo Alex Fiumara il quale ha voluto fare una confessione proprio su Akash, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che recentemente si è scontrato parecchie volte con i fotografi ed anche con lo stesso giornalista. Nello studio di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso, a dire la sua al riguardo è stato anche Enrico Contarin l’ex vincitore del Grande Fratello e colui il quale ha difeso l’ex naufrago dagli occhi di ghiaccio dai paparazzi. Proprio Alex Fiumara ha voluto quindi fare un po’ di chiarezza sui social network, dopo aver preso parte al programma di Barbara D’Urso, nella giornata di ieri domenica 2 maggio. “Akash non è una persona cattiva. E’ intervenuto per difendere un amico”. Sono state queste le parole dichiarate dal giornalista, il quale ha voluto in qualche modo difendere il modello dagli occhi di ghiaccio dopo quanto accaduto nei giorni scorsi.

Fiumara racconta la lite tra Akash ed i paparazzi

Per chi non lo sapesse, un paio di giorni fa il modello ha litigato con i Paparazzi, ma a raccontare quanto accaduto è stato proprio Fiumara. “Martedì sera abbiamo avuto un problema con Enrico Contarin che ha aggredito un altro mio collega”. Poi ha aggiunto: “Ha pensato che volessimo aggredirlo e mi dice te la vedi con me. Ha iniziato a entrare in questo mood di offese. Qua in studio ci sono personaggi da cui non riceviamo mai insulti”. Nel frattempo però, Akash Kumar che stava seguendo la puntata, sembra aver scritto sui social ” Questa è la mia vita però stanno cercando in tutti i modi di farmi uscire come un personaggio antagonista. Ma chi ha la luce di Dio ha tutto”.