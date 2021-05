Berlinguer, dà la linea a Mannoni e gli lancia una frecciata al veleno …

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi c’ è stato un duro botta e risposta tra la Berlinguer, ovvero la conduttrice di Cartabianca e Maurizio Mannoni, il conduttore di Linea Notte. Sembra che quest’ultimo si fosse adirato per il fatto che la Berlinguer avesse sforato l’orario, facendo così iniziare la sua trasmissione in ritardo. Ma cosa è accaduto tra i due?

Cartabianca e Linea Notte, scontro tra i due conduttori

Pare che non fosse la prima volta che la Berlinguer sforasse il tempo, dando la linea a Mannoni in netto ritardo. Per questo motivo, il conduttore si sarebbe lasciato andare a questo sfogo, in diretta tv. In molti pare che l’abbiano accusato di aver fatto una scenata in diretta e di aver sbagliato. Tanti lo hanno rimproverato dicendo che avrebbe potuto risolvere questa faccenda in privato. Adesso, a distanza di una settimana, fortunatamente questa situazione non si è più presentata. Ieri sera, il passaggio di testimone da una trasmissione all’altra è avvenuta in modo regolare. Ciò nonostante, non sono mancate le frecciate.

La Berlinguer lancia una frecciata al collega

Questa volta però a lanciare la stoccata è stata Bianca Berlinguer proprio nel momento in cui ha accolto in studio Valerio Rossi Albertini. Come ricorderanno i più fedeli telespettatori del programma, è stato proprio l’intervento divulgativo del fisico, ad essere stato attaccato dal conduttore di Linea Notte. Nel corso del suo intervento, il fisico aveva simulato delle potenziali contaminazioni da Covid di oggetti e di superfici, e questo è stato visto dal conduttore di Linea notte come esperimenti di Art Attack. “Dobbiamo essere velocissimi, anche perché sai che qui sennò ci tirano in ballo con una bellissima trasmissione che tra l’altro ha insegnato a tanti ragazzi a costruirsi delle cose da soli e piene di talento e fantasia”. Sono state queste le parole espresse dalla conduttrice. Poi quest’ultima avrebbe aggiunto: “Qui diciamo che lo scopo è differente. Vogliamo far capire come alcuni modelli scientifici possano essere perfettamente comprensibili”.

Mannoni di buonumore, porta in studio la pochette nerazzurra

Allo scoccare della mezzanotte, la conduttrice ha dato la linea al collega Mannoni, che all’inizio della trasmissione è sembrato di buon umore. Sembra che questo suo buon umore dipendesse anche dalla vincita dello scudetto della sua squadra del cuore, ovvero l’Inter. In studio, infatti, Mannoni sembra aver portato una pochette nerazzurra, che ha voluto esporre per tutta la durata della puntata di lunedì.