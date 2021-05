I Soliti Ignoti, ospite Noemi ma il parente misterioso si rivela subito, Amadeus fuori di sé, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti con la conduzione di Amadeus.

Nonostante il programma sia ben collaudato accade sempre qualcosa di nuovo e i telespettatori amano anche qualche imprevisto che rallegra o a volte spiazza lo stesso conduttore come è accaduto nella puntata di ieri, mercoledì 5 maggio.

I concorrenti di Amadeus a I soliti ignoti

I concorrenti de I soliti ignoti sono ben preparati dietro le quinte sulle modalità con cui devono rispondere e comportarsi, in generale, nel programma condotto da Amadeus. Alcuni sono così ligi e attenti a non sbagliare che, a volte, esagerano anche un po’ come la concorrente di qualche giorno fa a cui, probabilmente, è stato detto, come viene detto a tutti i concorrenti, di restare impassibile durante il gioco, di non far trapelare alcuna emozione, e lei, aveva così tanto preso alla lettera questo modo di fare che sembrava furiosa. Questo è stato notato da tutto il pubblico a casa che si era addirittura stupito per l’espressione così tanto severa del volto di quella concorrente da scherzarci su.

Il parente misterioso svela subito la sua identità Ieri, durante la puntata, nonostante certamente il concorrente che doveva essere il parente misterioso sarà stato istruito a dovere come tutti gli altri, è successo un imprevisto che ha lasciato Amadeus senza parole. Vediamo cosa è accaduto.

L’ospite vip che giocava nel ruolo di detective era la bravissima cantante Noemi che giocava

per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.

All’inizio dell’indagine, Noemi ha commesso qualche errore ma poi, piano piano, ha portato avanti bene il gioco tanto da arrivare alla cifra di 92mila euro.

Quando è arrivato il momento del gioco finale, quello del parente misterioso, si è presentato il signor Alberto, 79 anni, nel ruolo di padre di uno degli ignoti. Noemi che ha deciso di chiedere vari aiuti e, alla fine, ha giocato per 36.800 euro.

Poi ha scelto quello che era per lei il parente misterioso. A quel punto Amadeus ha posto la solita domanda: «È lei il padre dell’ignoto numero quattro?» e il parente misterioso ha immediatamente dato la risposta senza aspettare il solito tempo e ha detto: «Mi dispiace, non sono io».

A quel punto Amadeus lo ha fermato e lo ha ripreso dicendogli: «No, ce lo dice così, senza aspettare?».

Il web si è scatenato e tanti sono stati i commenti del tipo: «Il parente misterioso c’aveva da fare…».