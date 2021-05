Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi durissima in diretta tv contro Massimiliano Rosolino “Vai a …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda ieri sera l’ennesima puntata dell’Isola dei Famosi, ovvero il reality condotto da Ilary Blasi iniziato da diverse settimane ormai. Sembra che anche nella puntata andata in onda ieri non siano mancati i colpi di scena e soprattutto i battibecchi tra alcuni concorrenti. A dire il vero nel corso della puntata di ieri non è passato inosservato il piccolo battibecco avvenuto tra Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino. Sembra che i due abbiano avuto una discussione a distanza per via di un momento di sconforto avuto da una naufraga ovvero Miryea Stabile.

Isola dei famosi 2021, momento di sconforto per Miryea Stabile

Ad un certo punto, mentre Massimiliano Rosolino si trovava in Palapa, Ilary avrebbe chiesto informazioni sulle condizioni di salute della naufraga, ovvero la Stabile. Una volta ascoltata però la sua risposta, la conduttrice pare lo abbia esortato a fare qualcosa per poterla tranquillizzare. “Valla a consolare”, avrebbe detto Ilary a Rosolino. Ma cosa è accaduto alla Stabile? E perché Ilary avrebbe tirato le orecchie a Rosolino?

Battibecchi a distanza tra Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino

Non è di certo una novità il fatto che da qualche tempo ormai Massimiliano Rosolino sia finito nel mirino della conduttrice dell’Isola dei famosi. In diverse occasioni infatti Ilary Blasi non ha perso tempo nel punzecchiare l’inviato e lo ha fatto anche nel corso della diretta andata in onda ieri. Sembrerebbe che in passato Ilary abbia rimproverato al suo inviato di non aver spiegato in modo chiaro e adeguato alcune prove del gioco e in alcune occasioni si sarebbe anche lasciata andare ad alcune battute considerate esagerate da parte dei telespettatori. Questa volta tra i due ci sarebbe stato un battibecco per la condizione psicologica di una delle naufraghe ovvero Mireya Stabile. La naufraga sembra aver avuto alcuni crisi di pianto durante una vittoria della prova di gioco. Sembra che la porzione di cibo che le è spettata non è stata uguale a quella delle altre e questo ha fatto sì che la conduttrice scoppiasse in lacrime in spiaggia.

Ilary piuttosto dura con l’inviato, ma lui la zittisce

Ilary Blasi si sarebbe accorta immediatamente dell’assenza della naufraga e avrebbe chiesto al suo inviato informazioni. “Nel frattempo mi dicono che Miryea è uscita a piangere “, avrebbe detto l’inviato che poi ha aggiunto “Ha avuto un attimo di sconforto, ma adesso rientra”. La risposta di Ilary Blasi è stata piuttosto secca ovvero “E valla a consolare, me la vai a consolare?”. A quel punto Rosolino avrebbe ribattuto facendo capire alla conduttrice che se fosse andato davvero fuori a consolare la naufraga, il suo posto da inviato sarebbe rimasto vacante e non avrebbero potuto continuare con la diretta. “Eh ma chi ci viene qua?Se vuoi ci vado volentieri, ma è con Valentina…“. Queste le parole di Rosolino che molto probabilmente è anche piuttosto stanco di questi continui battibecchi con la conduttrice.