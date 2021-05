La vita in diretta, Mara Venier ospite e Alberto Matano le dice “Devo dire che qua …”

0 SHARES Condividi Tweet

Domani, domenica 16 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. A quanto pare, nei giorni scorsi però la conduttrice ha fatto un’irruzione nel programma condotto da Alberto Matano ovvero La vita in diretta facendo una sorpresa a tutti i telespettatori.

La vita in diretta, Mara Venier interviene e fa una sorpresa

Ad un certo punto sembra che il conduttore di Rai 1 abbia detto alcune parole “Bentornati a La vita in diretta, andiamo avanti con il nostro programma. Gli ospiti qui al tavolo sono…”. Ad un certo punto, però, il conduttore non sarebbe riuscito a finire il suo intervento, perché sarebbe scoppiato a ridere. Al suo fianco infatti sembra ci fosse proprio lei Mara Venier, anche se in realtà non era stata ancora inquadrata. “È vero che questa è stata casa tua, perché quanti anni sei stata qua? Tre? Però devo dire che ci stai bene”. Queste ancora le parole dichiarate da Alberto Matano, mentre Mara Venier sembra che in qualche modo abbia preso il suo posto, ovviamente restituendolo dopo poco.

Mara prende il posto di Alberto Matano per poco

“Ti cedo il posto perché tu sei troppo bravo”, ha replicato ancora la conduttrice. Una volta messo in atto questo siparietto, sembra che la Venier abbia ripercorso un po’ il passato che purtroppo non è stato sempre così lineare, soprattutto in amore. Non è di certo una novità il fatto che Mara Venier abbia avuto diversi compagni nel corso della sua vita e che alcune storie sono state molto tormentate. “Con gli altri compagni non è stato facile, ho sofferto molto, quindi forse mi meritavo un amore così grande”. Questo ancora quanto dichiarato dalla conduttrice che ha spiegato anche di aver trovato finalmente l’amore con il suo attuale compagno Nicola Carraro.

Gli amori di Mara

Di lui avrebbe detto che Nicola è l’amore vero della sua vita se deve essere onesta con le altre persone, a parte Jerry Calà che per lei è ancora oggi una persona molto importante e colui che oggi definisce un fratello. Sembra che ad un certo punto però la conduttrice abbia anche voluto parlare di un altro dolore, ovviamente molto più grave e importante ovvero la morte della mamma che da tempo era malata di Alzheimer. “Prendevo dei farmaci, andavo in tv e sorridevo ma ero depressa, piangevo appena stavo da sola”, ha dichiarato ancora la Venier. “Da quando se ne è andata non sono mai tornata a Venezia, provo troppo dolore”, ha dichiarato ancora la conduttrice.