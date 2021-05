Samantha De Grenet, sui social con le stampelle e Caterina Balivo le dice “Non voglio ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore una delle più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello vip e apparsa sui social network con le stampelle. Stiamo parlando di Samantha De Grenet la quale, come già abbiamo avuto modo di anticipare, purtroppo ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ha tanto stupito e nel contempo preoccupato i suoi follower. L’ex gieffina si è infatti presentata con le stampelle e a corredo della foto ha scritto che cosa è accaduto. Facciamo un pò di chiarezza.

Samantha De Grenet, sui social con le stampelle

Come già abbiamo avuto modo di anticipare Samantha De Grenet nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con le stampelle. Ovviamente i fan si sono parecchio preoccupati nel vedere la showgirl in queste circostanze e in molti hanno immediatamente chiesto che cosa le fosse accaduto. A corredo della foto la De Grenet ha voluto comunque scrivere un qualcosa per far capire che cosa le fosse accaduto. “Una situazione che per ora un intervento non potrebbe risolvere”. Queste le parole dichiarate da Samantha che ha voluto spiegare così ai follower che cos’è accaduto.

Il post dell’ex gieffina su Instagram

“…è ufficiale!. Dopo visita specialistica dal @dottor_stefano_lovati , risonanza magnetica e ancora visita , il responso è: lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe , quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!! #daldottore #maimollare #semprecolsorriso #pensieropositivo #samanthadegrenet”. È questo quanto si legge sul suo profilo Instagram.

Il commento di Caterina Balivo, botta e risposta tra le due

Tantissimi i commenti arrivati sotto al post di Samantha De Grenet, che le hanno augurato ovviamente una pronta guarigione. Tra i tanti commenti non è passato inosservato quello di Caterina Balivo. Le due oltre ad essere amiche, condividono anche lo sport. “Samiiiii ora con un mese in più non vorrei poi metterti in difficoltà. Forza Sami!!!”. Non è tardata ad arrivare la risposta della De Grenet: “Allenati che poi arrivo!!!”. Insomma, sembra proprio che per qualche settimana l’ex gieffina dovrà stare a stretto riposo, nella speranza che possa tornare in forma prima possibile. Una cosa però è certa, che per diverse settimane non potrà dedicarsi allo sport che è una delle sue più grandi passioni.