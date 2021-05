Aurora Ramazzotti, pubblica una foto con mamma Michelle, il web la massacra e lei “non credevo di dover …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti è stata ampiamente criticata ed insultata sui social, per via di una fotografia che è stata pubblicata sui social. Si tratterebbe di una fotografia che la ritrae in compagnia della madre, Michelle Hunziker e che sembra aver spiazzato tutti quanti. “Sei più vecchia di tua madre“, avrebbero scritto alcuni haters, che non perdono di certo occasione per prendere di mira i personaggi del mondo dello spettacolo. La figlia della nota conduttrice svizzera e del noto cantante Eros Ramazzotti, così, in queste ore è stata criticata pesantemente, dopo aver postato uno scatto insieme alla sua bellissima mamma. La foto in questione sembra aver fatto il giro del web. Ma di che foto si tratta?

Aurora Ramazzotti pubblica una foto in compagnia della madre

La nota speaker radiofonica nelle scorse ore è stata pesantemente insultata, dopo aver pubblicato una foto in compagnia della madre. Purtroppo lo scatto in questione ha dato modo a diversi utenti del mondo del web si scendere in campo e insultare la giovane donna. La foto in questione, vede le due donne, mamma e figlia, bellissime e molto eleganti, immortalate su un red carpet. Nel pubblicare questa foto, Aurora è stata come sempre ironica e sembra abbia scritto infatti una didascalia piuttosto divertente.

La didascalia della foto che fatto il giro del web

Nella didascalia, infatti la giovane Aurora ha scritto: «Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)😜». La foto ed il post in generale è diventato virale nel giro di pochissimo tempo e non sono tardati ad arrivare anche gli immancabili haters. Questi si sarebbero scagliati contro la Ramazzotti dicendole “Sembri più vecchia di tua madre“. A quel punto la Ramazzotti è dovuta intervenire per spiegare effettivamente che quella foto non era di certo l’originale, ma nel pubblicarla aveva utilizzato un’applicazione che le ha rese più vecchie.

Il chiarimento della figlia di Michelle Hunziker

«Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi… Prego». Questo il commento di Aurora che come sempre ha zittito gli haters, in modo eclatante ed utilizzando la sua solita ironia. Molti utenti del web sono scesi in campo in suo soccorso e tanti si sono ovviamente schierati dalla sua parte. «Non riconoscono neanche una foto con Faceapp, grande Auri», questo il commento di un fan della giovane Aurora che somiglia a tanti altri arrivati in queste ore sotto al post incriminato.