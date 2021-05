Lorella Cuccarini, dopo la lettera ad Alberto Matano, quella a Maria De Filippi: “Mi hai lasciato …” il web resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 15 maggio è terminata la 20esima edizione di Amici, la trasmissione che Maria De Filippi conduce, appunto, da vent’anni.

L’ultima puntata è stata seguitissima e ha regalato un grande spettacolo che poi è terminato con la vittoria della ballerina Giulia Stabile.

Tutta la squadra era felicissima e poi Lorella Cuccarini, new entry di quest’anno tra i professori ha scritto una lettera per Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini scrive una lettera a Maria De Filippi

Terminata la trasmissione, qualche giorno dopo, Lorella Cuccarini ha pubblicato sui social una lettera indirizzata a Maria De Filippi che niente ha a che vedere, per il contenuto, con la lettera che scrisse a fine state scorsa quando, termina La vita in diretta si sfogò contro il suo collega Alberto Matano definendolo un “maschilista dall’ego smisurato”. Questa volta le parole che ha dedicato a Maria De Filippi sono state di tutt’altro tenore.

Lorella Cuccarini ha scritto così: “Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”.

E poi ha continuato: “Una volta l’indimenticata Sandra Mondaini mi disse una frase che mi commosse: “Lorella se un giorno dovessi trovarti in difficoltà e ti servisse anche solo un taxi, tu chiamami che arrivo a prenderti io”. Ecco, oggi quelle parole sento di dirle a te. Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre”.

Lorella Cuccarini entusiasta della sua esperienza nella scuola di Amici

Lorella Cuccarini è entusiasta della sua esperienza all’interno della scuola di Amici e ha dichiarato: “È andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa, mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me. Tante bambine e ragazzine mi hanno scoperto proprio come prof. Mi hanno riempito di affetto sui social”.

E poi, a proposito di una sua riconferma per l’anno prossimo ha risposto così: “Vediamo con Maria non ne abbiamo ancora parlato. Sicuramente posso dire che mi sono appassionata alle dinamiche del programma. Ma quello che sarà, poi, nessuno sa. Porto avanti solo cose che mi emozionano, proprio come in questo ruolo in cui ero un tassello dello show”.

Invece, del suo rapporto con Alessandra Celentano ha detto: “Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta. Abbiamo due punti di vista differenti e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione”.