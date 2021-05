Alessandro Cecchi Paone una furia contro Paola Ferrari che attacca Diletta Leotta

0 SHARES Condividi Tweet

È ancora polemica tra Paola Ferrari e Diletta Leotta, ovvero le due signore del calcio. In realtà, tra le due non c’è mai stata una simpatia ed in diverse occasioni Paola Ferrari, ovvero la nota giornalista Rai sembra aver attaccato il volto di dazn. Nello specifico, la Ferrari in alcune occasioni ha sostenuto di non ritenere Diletta Leotta una sua collega e dunque una giornalista, ma piuttosto una bella donna che di certo può fare concorrenza a Belen Rodriguez e non a lei. In qualche occasione sembrerebbe che anche Diletta seppure in modo più discreto abbia lanciato delle frecciatine alla nota giornalista Rai. Ma che cosa è accaduto tra le due donne?

Paola Ferrari e Diletta Leotta, è guerra a distanza

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che in questi anni tra le due donne, sia stata una vera e propria guerra seppur sempre a distanza. Paola Ferrari ha dichiarato in diverse occasioni di non ritenere Diletta Leotta una sua collega e dunque sembra non abbia voluto definirla una giornalista. Adesso a distanza di alcuni anni, in questa polemica si è inserito anche Alessandro Cecchi Paone.

Nella guerra tra le due conduttrici si inserisce Alessandro Cecchi Paone

Il noto giornalista e divulgatore scientifico pare abbia sentito la necessità di introdursi in questa vicenda per difendere a spada tratta Diletta Leotta dai feroci attacchi di Paola Ferrari. “Guai a chi mi tocca Diletta Leotta“, ha tuonato Cecchi Paone. Quest’ultimo sembra che abbia sottolineato la bellezza della giovane siciliana e nel contempo pare che abbia voluto elogiare Diletta non soltanto per la sua bellezza ma anche per le sue qualità professionali. “E’ bravissima“, avrebbe aggiunto Cecchi Paone, facendo riferimento quindi alla polemica sorta tra lei e la giornalista sportiva Paola Ferrari che in alcune occasioni pare abbia messo in dubbio le qualità ed il talento della siciliana. Cecchi Paone avrebbe voluto anche sottolineare come in realtà questa polemica poteva essere evitata visto che entrambe lavorano in un ambiente calcistico che è profondamente maschilista e che un’alleanza tra donne sarebbe stata sicuramente migliore.

La risposta della conduttrice di Dazn

Al momento Diletta Leotta non ha voluto rispondere alle accuse ed ha una risposta sempre con il sorriso a tutte le cattiverie ricevute in questi anni. A quanto pare la conduttrice non vuole rispondere alle accuse di Paola Ferrari.