Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino preso in giro in diretta, la sua reazione lascia tutti a bocca aperta

Massimiliano Rosolino è, quest’anno, l’inviato de l’Isola dei famosi che è condotta da Ilary Blasi. Questa edizione non sta andando benissimo in termini di ascolti e stenta a decollare tanto che anche la stessa Iva Zanicchi, opinionista nel programma insieme a Tommaso Zorsi e a Elettra Lamborghini aveva proposto di mandare sull’isola Tommaso Zorsi, facendogli così cambiare ruolo, pur di provare a far risalire gli ascolti deludenti. Anche Ilary Blasi è stata abbastanza criticata perché, pare, abbia un atteggiamento troppo severo, sia nei confronti dei naufraghi, andando con alcuni di loro proprio allo scontro, che con l’inviato Massimiliano Rosolino preso in giro da lei in tante occasioni.

Massimiliano Rosolino preso in giro da Valentina Persia

Durante la puntata di ieri de L’isola dei famosi, Massimiliano Rosolino, l’inviato è stato preso in giro da una naufraga, Valentina Persia che, in diretta, ha fatto la sua imitazione facendo divertire molto la conduttrice Ilari Blasi.

Valentina Persia, che piace tantissimo per quella sua innata vena comica e per la sua, altrettanto innata, bravura a raccontare le barzellette, ieri ha fatto divertire tutti.

Infatti, ad un certo punto, in diretta ha fatto l’imitazione di Massimiliano Rosolino e ha detto, rivolgendosi a Ilary Blasi: “Allora cara Ilary“ ma la Blasi l’ha subito bloccata dicendole e correggendola, già tra le risate, che Massimiliano la chiama ‘Ilar‘.

E la Persia, a sua volta si è corretta e ha detto: “Allora cara Ilar … le novità sono che anche in questa puntata chi vince non perde e chi non perde forse vince!”.

Tutti sono scoppiati a ridere divertendosi molto.

La reazione di Massimiliano Rosolino

Tutti erano curiosi, a quel punto, di vedere come la prendesse il diretto interessato appunto Massimiano Rosolino che ha stupito tutti piacevolmente perchè ha riso di gusto.

Valentina Persia, nonostante appaia sempre così solare e divertente, ha subito nella sua vita un terribile lutto, nel 2004 è morto il suo fidanzato Salvatore, un architetto.

La Persia ha raccontato: “Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute … e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente”.

Dopo la morte del suo compagno la Persia è diventata mamma di due gemelli: Lorenzo e Carlotta e per lei il post partum è stato durissimo. Ora quella fase dolorosa della sua vita è superata ed è una mamma serena.