Festival di Sanremo 2022, Cristiano Malgioglio “voglio partecipare solo per …”

Cristiano Malgioglio è uno degli artisti italiani più amati non soltanto per la sua bravura e quindi per la capacità di scrivere dei bellissimi testi. Ma anche per la sua brillante simpatia. Il cantautore è stato uno dei protagonisti della diretta dell’Eurovision Song Contest avvenuta lo scorso sabato sera su Rai 1 nel corso della quale ha divertito il pubblico mettendo in scena simpatici siparietti. Ma non solo, l’artista ha anche confessato di voler partecipare al Festival di Sanremo 2022 e di voler assolutamente vincere.

Cristiano Malgioglio protagonista della diretta dell’Eurovision Song Contest

Sabato 22 maggio è andata in onda su Rai 1 la diretta dell’Eurovision Song Contest. Una diretta speciale e divertente nel corso della quale proprio Malgioglio e Gabriele Corsi hanno promesso che in caso di vittoria del gruppo italiano in gara, ovvero i Maneskin, si sarebbero spogliati. La vittoria dell’amatissimo gruppo musicale rock italiano, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, era molto attesa e desiderata in quanto l’ultima volte che l’Italia aveva trionfato all’Eurovision era stata 30 anni fa con Toto Cutugno. La promessa fatta da Malgioglio e Corsi è stata mantenuta e negli ultimi minuti di diretta i due si sono spogliati.

La rivelazione di Malgioglio sui progetti futuri

Tanti sono stati i momenti divertenti che hanno visto protagonista Cristiano Malgioglio nel corso della diretta dell’Eurovision Song Contest. L’artista si è lasciato andare a delle particolari rivelazioni su quelli che sono i suoi progetti futuri. Nello specifico il cantante ha rivelato di voler partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival di Sanremo, ma non solo. L’artista ha precisato di voler partecipare per vincere e poi prendere parte alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Le parole espresse dell’artista

Vincere il Festival di Sanremo 2022 e partecipare all’Eurovision Song Contest per poter portare la sua musica su un grande palco e mostrarla ad una grande platea internazionale. Sarebbero questi i desideri del noto cantante che nel corso della diretta su Rai 1 si è lasciato andare a delle rivelazioni sull’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’amatissimo artista, che nel corso degli ultimi anni si è fatto conoscere partecipando anche a reality show come ad esempio il Grande Fratello Vip, ha rivelato di avere ricevuto una proposta da parte di Amadeus e Fiorello ma di averla rifiutata. Il prossimo anno però la risposta di Cristiano Malgioglio potrebbe forse essere diversa, e quindi potrebbe accadere di vederlo esibire sul meraviglioso palco dell’Ariston.