L’Isola dei famosi nella bufera “Entri solo se sei raccomandato da tuo padre …”

L’Isola dei famosi, quest’anno è condotta da Ilary Blasi dopo tante edizioni condotte dalla frizzante Alessia Marcuzzi. A inizio stagione, alla prima puntata Ilary Blasi ha salutato Alesia Marcuzzi che, a sua volta, ha ricambiato con un “in bocca al lupo” alla Blasi. Non è una delle edizioni più viste quella di quest’anno sia perché i concorrenti non sono famosissimi, o almeno non tutti, sia perchè convince poco Massimiliano Rosolino come inviato che, durante le puntate si è mostrato poco “duro” e poco propenso a prendere in mano alcune situazioni come, al contrario, la situazione richiedeva e sia perchè IIary Blasi è un po’ dura con i concorrenti e con alcuni di loro è arrivata anche allo scontro.

L’isola dei famosi attaccata “Se non ti raccomanda tuo padre non entri nel programma”

L’Isola dei Famosi sta proseguendo e tra eliminazioni, liti e musi lunghi i concorrenti piano piano si stanno avvicinando alla finale.

Lorenzo Riccardo, ex tronista nel programma di Maria De Filippi “Uomini e donne” dove ha trovato la sua anima gemella, Claudia con la quale tutt’ora convive, si è scagliato contro il reality dopo che ha provato a parteciparvi senza successo. Infatti, gli sarebbe piaciuto far parte del cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e andare in Honduras ma non è stato preso.

Per lui il programma quest’anno sta ricevendo poco successo proprio per il cast formato da personaggi poco conosciti e allora, in occasione di un’intervista fattagli da

Giada De Miceli per ‘Non succederà più’, Riccardi ha detto: “Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui. A L’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu. Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi dà più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast. Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa”.

La lite tra Valentina Persia e Fariba Tehrani

Valentina Persia e Fariba Tehrani non vanno affatto daccordo e nella puntata di ieri Valentina Persia ha detto: “Lei si mette nel suo cassetto tutte le cose e, quando arriva la telecamera, le tira fuori. Sono una persona che dice le cose in faccia, io ho sempre cercato una chiave di lettura con lei. Ora non ce la faccio più”.

E Ilary Blasi ha chiesto a Fariba: “Ma c’è qualcosa che sbagli?” e lei ha risposto: “Mi odiano perché sono sincera e dico le cose in faccia … Altre persone la pensano come me, ma lo dicono di nascosto. Altri invece non vogliono essere nominati quindi non dicono le cose”.