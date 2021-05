Eros Ramazzotti, nuovo amore con Federica Macciotta ma lei, fuori di sè smentisce

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti da diverso tempo ormai è single. Dopo la fine della storia con Marica Pellegrinelli in realtà sono stati tanti i flirt a lui attribuiti, tutti di volta in volta negati e smentiti. Nelle scorse settimane, si era anche parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e la sua ex moglie, ovvero Marica Pellegrinelli. Anche questa volta però si sarebbe trattato di una notizia infondata e niente di vero.

Eros Ramazzotti ritrova il sorriso al fianco di una nuova donna?

Questa volta sembrerebbe essersi diffusa una nuova indiscrezione secondo la quale Eros Ramazzotti avrebbe una nuova fiamma. Si tratterebbe di Federica Macciotta e l’indiscrezione questa volta sarebbe stata lanciata da Santo Pirrotta a Ogni mattina. Il giornalista sarebbe andato ancora più a fondo dicendo che il cantante avrebbe finalmente ritrovato l’amore, ma non al fianco della sua ex moglie, ma di una nuova donna. Al Noto giornalista è stato comunicato che Eros Ramazzotti sarebbe stato visto in compagnia proprio di Federica Macciotta, una giovane donna nota per aver preso parte a Miss Italia alcuni anni fa e che lavora anche nel mondo della MotoGP. Nello specifico, Federica accompagnerebbe i piloti con il famoso ombrello.

L’indiscrezione di Santo Pirrotta su Eros e Federica Macciotta

Il giornalista avrebbe rivelato che tra Eros e Federica ci sarebbero stati alcuni incontri, ma attualmente si tratta soltanto di voci e non ci sono prove certe di quanto detto. Si tratterebbe quindi di indiscrezioni che non sono accompagnate da prove certe e dunque da fotografie. Una volta però diffusa questa notizia da Santo Pirrotta, la Mazzotta avrebbe voluto replicare e lo ha fatto su Instagram. Nello specifico Federica avrebbe riproposto il video di questa indiscrezione e poi avrebbe aggiunto il suo sfogo piuttosto duro. La donna avrebbe smentito innanzitutto il flirt con Eros Ramazzotti e nel farlo avrebbe utilizzato delle parole piuttosto semplici ma dure.

La smentita di Federica

La smentita “Si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti”. Queste le parole di Federica che ha fatto ben capire di non aver gradito di essere stata affiancata ad Eros Ramazzotti e di essere definita la nuova fidanzata. Poi la donna sembra aver voluto anche fare dei chiarimenti ovvero dire di aver conosciuto Eros durante un pranzo organizzato da un’altra persona, ma di essersi sentiti soltanto una volta, ma soprattutto di non essere mai rimasti da soli. “Questa è la mia vita. Non queste buffonate! Quel che mi spaventa è chi è risalito al mio nome, basandosi davvero sul nulla. Tutto questo per me è una forte angoscia, spero che questa cavolata si chiuda qui con la mia smentita”, ha aggiunto la donna, piuttosto adirata.