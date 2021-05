Belve, la conduttrice fa all’ospite una domanda, l’ospite inizia a piangere e sta per svenire …

0 SHARES Condividi Tweet

È tornata a parlare proprio in questi ultimi giorni Sabina Began, la quale sembra si sia concessa una intervista piuttosto interessante a Belve. È stata così ospite a Rai 2 nel salotto di Francesca Fagnani e nel corso dell’intervista avrebbe rivelato alcuni dettagli molto personali e inediti, non soltanto sulla sua vita privata, ma anche sul legame con Silvio Berlusconi. Avrebbe nello specifico parlato di alcune vicende che l’hanno vista protagonista in questi ultimi anni, ovvero quelle legate alla violenza del padre, alle sostanze stupefacenti, ai narcotraffici e alla conversione al Corano.

Sabina Began, intervista nel salotto di Francesca Fagnani

Per chi non l’avesse capito stiamo parlando di Sabina Began, o meglio Sabina Beganovic, la nota attrice tedesca di origine bosniaca che in questi ultimi anni, come abbiamo visto, è stata protagonista di alcuni eventi spiacevoli. “Non ho mai avuto un uomo dopo Silvio”, con queste parole avrebbe esordito l’attrice, la quale avrebbe quindi smentito qualsiasi tipo di flirt che le è stato attribuito in questi anni, subito dopo la fine della storia con Silvio Berlusconi.

L’attrice parla di Berlusconi e scoppia a piangere

Ad un certo punto Poi Francesca Fagnani, ovvero la conduttrice che ha intervistato la donna, le avrebbe chiesto cosa farebbe, nel caso in cui avesse la possibilità di parlare con Berlusconi. La risposta dell’attrice ha lasciato parecchio senza parole, visto che ha risposto che lo abbraccerebbe semplicemente. È stato proprio nel momento in cui Sabina ha iniziato a parlare di Silvio Berlusconi che ha iniziato a stare male, a piangere e anche a singhiozzare, tanto da non riuscire più a parlare e ad andare avanti con la sua intervista. È sembrato che ad un certo punto la donna stesse per svenire, tanto che la conduttrice si sarebbe preoccupata per le sue condizioni di salute. Nel momento in cui poi Sabina si è un po’ ripresa, Francesca avrebbe chiesto se il motivo del suo malessere fosse stato il pensiero di Berlusconi ed a quel l’attrice non avrebbe potuto fare altro che annuire con la testa.

La confessione inedita su Italo Bocchino

Ad un certo punto, poi nel corso dell’intervista, avrebbe anche fatto una confessione su Italo Bocchino ovvero il braccio destro di Gianfranco Fini, raccontando un qualcosa avvenuto proprio durante il governo Berlusconi. In realtà sembra che sia stata la giornalista a portare la sua ospite a fare una confessione dicendo che adesso a distanza di tanto tempo avrebbe proprio tutto fare la sua confessione. “Allora Bocchino era un grandissimo oppositore di Silvio Berlusconi. Lei, bellissima donna, lo ha in qualche modo attirato in un flirt e poi, quando lui c’è caduto con tutti i piedi, lei ha rivelato una serie di particolari compromettenti, imbarazzanti. È stato un trappolone?”. Queste le parole di della Fagnani, alle quali l’ospite avrebbe risposto semplicemente con un “ Sì assolutamente”. “Perché questo abbaiava come un cane addosso a Silvio. Io non ce la facevo più. Neanche Silvio ce la faceva più. Allora me l’hanno presentato e ho detto. ‘Bene!’. Sono andata da Silvio e ho detto: ‘Senti, c’è questo qua, capito?’. Ci siamo guardati… e vai'”. Un fiume in piena l’attrice, che sembra aver voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.