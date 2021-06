La Vita in diretta, Alberto Matano mai visto così commosso: “Qui tutti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo scorso giovedì 3 giugno è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata de La Vita in diretta, programma di grande successo all’interno del quale vengono affrontati argomenti di vario genere. E quindi cronaca ma anche attualità. Tra i vari ospiti della puntata in questione anche Mauro Mazza il quale insieme al presentatore Alberto Matano ha voluto ricordare e salutare uno dei volti storici della televisione e della stessa trasmissione di Rai 2 ovvero Lamberto Sposini. Un momento molto bello che ha commosso non solo chi si trovava in studio ma anche il pubblico a casa.

Mauro Mazza ospite de La vita in Diretta

Sono ormai diversi mesi che La vita in diretta tiene compagnia al pubblico di Rai 2 tutti i pomeriggi. Mancano poche puntate prima dell’inizio della pausa estiva ma nonostante ciò la trasmissione condotta da Alberto Matano continua ad ottenere grande successo e a commuovere il pubblico a casa. In particolare la puntata de La vita in diretta andata in onda nel pomeriggio del 3 giugno è stata davvero molto particolare ed emozionante. Tra i vari ospiti in studio era presente anche il noto giornalista ed ex direttore di Rai 1 e del TG2 Mauro Mazza per promuovere il suo nuovo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini lo scontro finale” all’interno del quale vengono raccontati gli ultimi mesi di vita del diplomatico Galeazzo Ciano. Ma nel corso del suo intervento nella celebre trasmissione di Rai 2 il giornalista ha voluto rivolgere anche un saluto affettuoso a Lamberto Sposini.

Il saluto a Lamberto Sposini

“Tornare in questo studio dopo alcuni anni, quando ero direttore di rete… Per me Vita in Diretta vuol dire Mara Venier, Marco Liorni, ma significa Lamberto Sposini. Un bacio grande a Lamberto che sicuramente ci starà guardando”, queste le parole espresse da Mauro Mazza che ha voluto così salutare il noto giornalista e conduttore televisivo colpito nel 2011 da una emorragia cerebrale che lo ha costretto a lasciare la televisione e ritirarsi a vita privata.

Le parole del presentatore Alberto Matano

Quelle espresse da Mauro Mazza sono parole molto belle e colme di affetto. Parole che hanno emozionato tutti, compreso il presentatore de La Vita in Diretta ovvero Alberto Matano il quale si è voluto unire al suo affettuoso saluto esprimendo delle belle parole nei confronti del collega. Il presentatore ha infatti affermato “Come sa Lamberto qui tutti gli vogliamo un grande bene. Forza Lamberto”.