Jonathan durissimo con Beatrice Marchetti, “La sua frase mi ha …”

Sono trascorse già molte settimane da quando su Canale 5 è stata trasmessa la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality in questione ha ottenuto settimana dopo settimana sempre più successo ma allo stesso tempo ha scatenato anche diverse polemiche. Proprio in seguito alla messa in onda della semifinale una nuova polemica è nata a causa delle parole pronunciate da Beatrice Marchetti. Parole che non sono piaciute a Jonathan Kashanian il quale non ha perso tempo per esprimere il suo parere attraverso il suo profilo Instagram. Ma esattamente quali sono state le parole pronunciate dalla naufraga alle quali l’opinionista ha voluto rispondere?

Le parole di Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi

Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi, reality di successo di Canale 5 condotto dalla bellissima Ilary Blasi, ai naufraghi dopo due lunghi mesi è stato concesso guardarsi allo specchio. Tutti hanno quindi potuto vedere il loro dimagrimento segno di settimane di sacrifici e molti di loro sono rimasti davvero molto sorpresi nel guardarsi. Tra questi anche la bellissima Beatrice Marchetti la quale ha espresso delle parole che hanno suscitato qualche reazione e polemica. La giovane modella e attrice avrebbe infatti detto di essere magra e finalmente di poter sfilare.

La risposta di Jonathan Kashanian alle parole della naufraga

Le parole espresse dalla giovane naufraga dell’Isola dei Famosi non sono piaciute a molti, ed in particolar modo all’ex naufrago Jonathan Kashanian. Nello specifico il simpaticissimo opinionista di ‘Detto Fatto’ su Rai 2 ha espresso il suo pensiero attraverso il suo account Instagram. “Mi fa male la frase che ha pronunciato: ora finalmente posso sfilare sono magra! L’ambiente della moda probabilmente le ha fatto credere perché non abbastanza magra. Follia!!!”, queste le sue parole. Ciò che ha colpito l’opinionista sono state le parole espresse dalla ragazza ma che riguardano l’intero mondo delle modelle. Delle parole che lo hanno fatto riflettere e allo stesso tempo sperare che quelli che sono oggi i canoni di bellezza possano nel tempo cambiare.

Il pensiero di Jonathan su Beatrice Marchetti

Bello è invece il pensiero generale che l’opinionista del programma di successo condotto da Bianca Guaccero ha della giovane naufraga. Jonathan parlando di Beatrice Marchetti ha infatti affermato “Mi piace questa ragazza! Un’immagine fresca e lontana dai soliti meccanismi televisivi. A volte l’ingenuità e la semplicità premiano”. E ha poi concluso precisando che bella era prima di iniziare questo suo percorso all’Isola e bella è anche adesso.