Jasmine Carrisi senza mezzi termini “Io mai farei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ad ottenere sempre più successo la bellissima Jasmine Carrisi, giovane figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. La ragazza ha da poco pubblicato un nuovo singolo intitolato “Calamite” ma nel corso delle ultime ore sta facendo parlare di se per le dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista concessa a Radio Smeraldo. Quali sono state le sue parole?

Jasmine Carrisi parla del suo nuovo brano ‘Calamite’

Dopo la pubblicazione del primo singolo intitolato ‘Ego’ che ha ottenuto un grande successo e moltissime visualizzazioni Jasmine Carrisi, figlia dell’amatissimo Al Bano, è tornata con un nuovo brano intitolato ‘Calamite’ a proposito del quale si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Smeraldo, trasmissione radiofonica condotta da Matteo Bortone. La giovane artista in riferimento al suo nuovo brano ha affermato “E’ un pezzo super leggero ed estivo“. Un brano che secondo l’artista è più maturo rispetto al primo motivo per il quale ritiene di esserne molto soddisfatta.

Le parole su papà Albano

Nel corso dell’intervista concessa a Radio Smeraldo non sono mancate, da parte del conduttore Matteo Bortone, anche le domande su papà Albano. Nello specifico lo speaker radiofonico avrebbe chiesto alla giovane artista se in futuro le piacerebbe duettare con il padre. Una domanda alla quale la ragazza ha risposto molto sinceramente affermando che in realtà non farebbe mai un singolo insieme a lui. “Abbiamo due stili completamente diversi e poi la sua voce coprirebbe la mia”, queste le parole espresse da Jasmine Carrisi la quale ha voluto però precisare di aver intrapreso questa bellissima carriera da cantante grazie al suo papà. “Artisticamente parlando mi ha aiutato molto. Dal punto di vista musicale sicuramente ha tantissima esperienza. Il titolo me l’ha consigliato lui. Secondo lui suonava meglio così, quindi mi sono fidata”, queste le sue parole.

Il futuro professionale

Jasmine Carrisi durante l’intervista oltre a parlare del suo nuovo brano e di papà Albano ha anche parlato del suo futuro professionale e nello specifico del futuro musicale affermando di avere il desiderio di provare sempre nuovi generi. “Credo di voler continuare a esplorare, provare magari altri generi e stili sino a quando non troverò quello mio vero. Secondo me è giusto provare e capire dove si sta meglio”, queste le parole della figlia di Albano e Loredana Lecciso la quale ha anche affermato di avere ancora un desiderio da realizzare. Quale? Quello di registrare un album. “Secondo me ci vogliono delle basi solide. Voglio prima costruirmi e poi si vedrà”, con queste parole ha concluso il suo intervento nella trasmissione radiofonica.