Alba Parietti pubblica una foto e il figlio Francesco Oppini …

Nei giorni scorsi Alba Parietti sembra aver annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere pronta per trascorrere qualche tempo ad Ibiza. È tempo di vacanza per molti italiani e tra questi sembrerebbe esserci proprio lei, la nota showgirl e opinionista italiana che in questi ultimi mesi è stata particolarmente al centro del gossip.

Alba Parietti vola ad Ibiza insieme a Paola Barale

Effettivamente Alba Parietti in questi mesi è stata piuttosto protagonista del gossip ed anche delle web. Il motivo? In seguito alla partecipazione del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello vip Alba è stata particolarmente presente sui social dove lo ha sostenuto e dove soprattutto lo ha difeso dalle critiche arrivate. Ad ogni modo, Alba ha trascorso dei mesi piuttosto critici per via della positività al covid-19 Alba ha deciso di trascorrere le tue vacanze ad Ibiza, insieme alla sua amica Paola Barale. Sembrerebbe che le due abbiano in qualche modo reso partecipi i loro follower di questa vacanza e lo hanno fatto utilizzando i loro profili.

L’incontro con Mahmood e la foto sui social che fa “rosicare” il figlio Francesco

Alba ha anche voluto rendere noto il fatto di avere incontrato sulle spiagge di Ibiza anche il famoso cantante Mahmood. Ovviamente la showgirl non si è lasciata sfuggire questa opportunità ed ha fatto un selfie insieme al cantante. La fotografia con il noto cantante e vincitore di Festival di Sanremo non è potuta non finire sui social network e nello specifico su Instagram. E’ così venuto a crearsi un siparietto piuttosto simpatico con il figlio Francesco Oppini. Sembra infatti che nel pubblicare la fotografia, Alba avvia scritto nella didascalia “Rosica pure”, facendo bene intendere che comunque il figlio avesse sicuramente avuto tanto piacere nel fare una foto insieme al noto cantante.

Alba e la vacanza da sogno sull’Isola

Per chi non lo sapesse Infatti Francesco Oppini è un fan sfegatato di Mahmood e pare che anche Tommaso Zorzi avesse addirittura preso una bella cotta per lui un pò di tempo fa. È stato proprio Tommaso a fare questa rivelazione all’interno della casa del Grande Fratello. Ovviamente sotto al post pubblicato da Alba, non sono mancati i commenti da parte dei suoi follower. Questa non è stata però l’unica fotografia pubblicata da Alba la quale sembra averne pubblicato un’altra, facendo ben vedere le bellezze dell’Isola. Nella didascalia si legge: “Finalmente nella mia Ibiza. Quando ritorno a casa qui è come se frenassi a 200 all’ora, ma poi ti assorbe e ti avvolge”. Tra l’altro Alba Parietti ad Ibiza ha proprio una casa che si trova nello specifico a Rocca Llisa, una delle zone più lussuose dell’intera isola.