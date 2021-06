Belen Rodriguez telefona all’ex fidanzata del compagno e lei la gela “non mi dovevi chiamare perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza che, salvo per i primi mesi duranti i quali la bella argentina ha sofferto di parecchie nausee, è andata molto bene e tutto è ormai pronto per accogliere la piccola Luna Marie.

Belen telefona alla ex fidanzata di Antonino Spinalbanese

Belen, che sta per diventare mamma per la seconda volta e che sta vivendo questi ultimi mesi della gravidanza in modo molto sereno e tranquillo, da qualche giorno è al centro del gossip dopo che l’ex fidanzata del compagno e futuro papà di Luna Marie, Antonino Spinalbanese, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate.

L’ex fidanzata Chiara, una ragazza di 27 anni che lavora in un’azienda a Brescia, ha avuto una lunga storia d’amore con Antonino Spinalbanese, infatti i due sono stati fidanzati per ben 4 anni ma poi Chiara si è accorta di non amare più l’hair stylist e lo ha lasciato facendolo anche molto soffrire perchè lui, al contrario, era profondamente innamorato della sua donna.

Chiara ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in occasione della quale ha raccontato alcuni risvolti dei quali nessuno era a conoscenza.

Chiara ha raccontato che quando ha saputo che Antonino si era fidanzato con Belen ha scritto un post su Instagram: “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”.

La reazione di Belen al messaggio di Chiara

Chiara va avanti nel suo racconto e dice che Belen: “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”.

Chiara ha spiegato che questo modo di fare l’ha ferita perché avrebbe preferito un chiarimento con il fidanzato e non con Belen che per lei non è nessuno. Chissà ora se Belen risponderà a questo racconto o se lascerà correre concentrandosi, piuttosto, sull’arrivo della sua bambina tanto già amata e fortemente voluta.

Intanto, Belen ha postato una foto che mostra il suo pancione ormai importante e ha accompagnato la foto con la seguente didascalia: “Ho un cocomero in pancia”.