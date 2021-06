Paolo Bonolis, Laura Freddi senza freni dice “Quando l’ho rivisto ad Avanti un altro gli ho chiesto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis è sposato da circa vent’anni con Sonia Bruganelli e dal loro amore sono nati tre figli.

La coppia, che è sempre sembrata molto solida, da un po’ di tempo, pare scricchiolare. Infatti, già ha fatto molto pensare l’intervista che Sonia Bruganelli ha rilasciato qualche giorno fa, quando è stata ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani dove ha raccontato che dopo vent’anni di matrimonio circa, è normale che nella coppia ognuno viva la propria vita e che in casa con Bonolis “si incontrano” ma ognuno ha i propri spazi e i propri interessi. Qualcuno ha pensato che da quelle frasi si poteva intuire aria di crisi.

Sonia Bruganelli ha anche parlato del momento difficile che ha vissuto nei primi mesi con la figlia Silvia che ha avuto seri problemi di salute che le hanno lasciato degli strascichi con i quali ancora convive.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, aria di crisi

Da più parti c’è chi sostiene che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stiano vivendo un momento di crisi anche avvalorato da alcune farsi abbastanza sibilline che ha scritto la Bruganelli sulla sua pagina Instagram. Infatti, la moglie di Bonolis alla domanda se Paolo è il suo ex marito ha risposto di non voler dire nulla in proposito e questa frase qualcuno l’ha interpretata come una conferma della crisi.

Laura Freddi la ex di Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista

Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati fidanzati per molti anni e oggi sono amici. Recentemente la Freddi è andata ospite in trasmissione ad Avanti un altro pure di sera, programma che fa giocare i vip e poi si è raccontata in una lunga intervista. Laura Freddi ha detto a Novella 2000, a proposito della differenza di anni tra lei e Bonolis: “Oggi nessuno ci farebbe caso, ma all’epoca la cosa fece scalpore. In realtà Paolo è sempre stato un giocherellone, un Peter Pan. Quei dieci anni di differenza tra di noi non si sentivano assolutamente. Anzi, alle volte lui era più ragazzino di me. Io ero una “giovane matura” per come ero saggia.

E poi: “Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: “Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?”. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata…”.

Invece, a proposito del rapporto tra lei e la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli ha detto: “Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria”.

E, ancora: “Spero che prima o poi riusciremo a creare un incontro con le nostre rispettive famiglie”.

E poi ha aggiunto: “Sono felice che Paolo abbia raggiunto questo traguardo importante, ma lui è un evergreen, va avanti con la sua tenacia e la sua bravura. Oltre tutto lui è stato anche un “maestro” per me: mi faceva leggere libri, vedere film… era un’enciclopedia umana”.

Il 14 giugno Bonolis compirà 60 anni e, a proposito di un regalo da fargli, Laura Freddi ha detto: “il problema è che Paolo è un divoratore, ha letto di tutto e ha visto di tutto quindi non saprei cosa regalargli”. Ma poi le è venuta un’idea e ha detto: “Un buono da spendere in libreria. Così il libro se lo sceglierebbe lui e io sarei sicura di non sbagliare regalandogli qualcosa che non ha già letto o non ha ancora già approfondito. Tra l’altro Sonia conduce una rubrica sui libri, I libri di Sonia, su TimVision, quindi sarebbe un regalo perfetto”.